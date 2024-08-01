淘大兩房放賣1周即沽 每呎做價險守1萬元

租樓5年轉買，牛頭角淘大花園兩房單位，放盤約一星期獲同屋苑租客購入，樓價險守「4球」。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張志波稱，中半山騰皇居II中層B室，實用面積約1,236方呎，套三房連工人套房間隔，享山景，以3,750萬元成交，呎價約30,340元，新買家見屋苑少有放盤，即決定入市單位自用，原業主則於2010年以2,660萬元購入。

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九龍區

●美聯黃家明指，牛頭角淘大花園A座低層6室，實用面積約390方呎，兩房間隔，放盤約1星期，新買家為租住同屋苑5年的租客，見樓價回調，最終以403.8萬元承接單位自住，呎價約10,354元。

●中原馮健平表示，荔枝角荔欣苑A座高層5室，實用面積約535方呎，兩房間隔，於未補價第二市場以綠表價470萬元易手，呎價約8,785元，新買家為上車客。

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新界區

●利嘉閣楊友銘稱，將軍澳慧安園4座中低層D室，實用面積約354方呎，兩房間隔，望園景，新買家為區內客，睇樓後即向業主洽購，減價10萬元，以450萬元成交，呎價約12,712元，約5年帳面蝕讓113萬元。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山聽濤雅苑1座中層E室，實用面積約1,025方呎，三房間隔，望海景，放盤1個月，叫價1,150萬元，累減100萬元，獲買家以1,050萬元承接，減幅約8.7%，呎價約10,244元。

●中原林頌宜指，元朗尚豪庭3座中層A室，實用面積約519方呎，兩房間隔，叫價610萬元，減價25萬元，以585萬元成交，呎價約11,272元，新買家於區內租客，原業主於2020年5月以685萬元買入，約4年帳面跌價約100萬元。

●美聯袁佩雲表示，青衣盈翠半島6座低層A室，實用面積約518方呎，屬2房設計，早前叫價760萬元，獲區內租客洽購，議價後決定「租轉買」，以748.8萬元承接，呎價約14,456元，原業主2018年以約800萬元購入，帳面蝕51.2萬元。

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