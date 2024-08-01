日本加息震散股市　日經曾冧逾1300點　Yen兌港元升見5.26

日本央行周三(7月31日)加息兼縮表後觸發連鎖反應，當地最大銀行三菱日聯金融集團計劃於9月份上調短期優惠利率，是17年來首次。市場普遍預計其他銀行也會跟隨，而值得留意的是，日本約75%個人抵押貸款利率與短期優惠利率掛鈎，意味數以百萬計的按揭供款人突然每月供款增加。消息震散日本股市，其中東證指數跌幅近4年來最多。圓匯則續受加息提振，每百日圓兌港元曾高見5.26算，每美元兌日圓也觸及4個月高位的148區間。

日本首相岸田文雄率先撐加息，認為日本向新的增長型經濟階段轉型的迹象變得明確，例子包括春季勞資談判加薪、上調最低時薪、擴大設備投資及企業收益增加；且加息除了令金融機構的貸款利率上升外，也有據稱規模達1,000萬億日圓的國民儲蓄利息增加的正面效果。

不過，投資者「用腳投票」，日經平均指數一度重挫逾1,300點，是今年最大跌幅，全日收跌975點至38,126點。其中地產股為跌市重災區，主要開發商三井不動產和三菱地所最多挫近一成，全日俱挫逾8%，令地產成分股較多的東證指數盤中亦最多挫3.9%，是2020年4月以來最大單日跌幅，曾低見2,684點，收市報2,703點。

圓匯上升意味外國人買日貨要付出更多代價，將直接對出口造成打擊。出口相關的汽車股板塊，周四股價亦挫6.4%。而旅遊消費、百貨相關的股份亦見下滑。

股市顯著調整，法國興業銀行策略師Frank Benzimra認為現在是一個轉捩點，但仍看好前景。他說，日本央行的加息決定放大了日圓匯價的波動性，一些套息交易開始逆轉。「這並不意味着日本牛市的結束，而是一個暫停，重要的是一些資金轉向日本國內行業。」

Saison Asset Management的投資組合經理瀬下哲雄表示，日央行加息引發兩個擔憂，一是日圓匯價，這對一直受惠於此的出口商而言是一個阻力，二是經濟增長是否會持續下去。

恰巧，Jibun Bank和標普全球周四公布，日本7月製造業採購經理指數(PMI)終值向下輕微修訂，由前值50降至修正值49.1，市場原預期確認初值49.2。數字是自4月以來首陷50以下的收縮區間，但PMI報告認為收縮幅度適度。

報告補充，上月製造業產出再度收縮，在本地及國際需求疲弱下，新訂單量跌幅屬3月以來最大；同時企業有空間處理積壓工作，清理進度強勁並屬4個月最快，整體製造企業7月情緒仍高漲。

投行高盛認為，日本央行加息決定符合其政策反應，因為正如央行4月份展望報告時所預期，日本基本通脹正在升溫，且日圓疲弱，加劇通脹上行風險。該行相信日本央行將逐步加息，步伐約為每年兩次，並繼續預期明年1月起將政策利率目標再上調25個基點，至0.5厘水平。