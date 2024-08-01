港島新盤搶先出閘　計劃月內開賣

踏入8月，港島區單幢盤搶先登場。位於鰂魚涌的樓花項目提供90伙，最新披露戶型分布以一房及兩房戶為主，部署月內開售。

●鰂魚涌FINNIE部署下周上載樓書

●啟德維港1號高層三房成交價1,999萬元

●壽臣山南天第開放獨立屋予傳媒參觀

東立地產發展的壽臣山洋房項目南天第，周四(1日)開放3號獨立屋予傳媒參觀，實用面積4,472方呎，連家具及裝修。該公司地產部總監陳玉成表示，項目已接獲幾組買家有興趣參觀及洽談，查詢的客戶以內地背景買家為主，部分有意一次過大手購入項目全數3座獨立屋。

●沙田星凱‧堤岸單日沽4伙

中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(1日)錄得4宗成交，合共套現4,352.7萬港元。而項目的標準兩房單位已經全數沽清。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，最新售出的單位實用面積由325至731方呎，成交價介乎643.3萬至1,401.5萬元，呎價約18,161至19,794元。

●屯門NOVO LAND第3B期三房售831萬元

●屯門青山公路意嵐開放式單位呎售約10,027元

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，今(1日)售出1伙開放式單位，為5B座15樓G室，實用面積328方呎，以328.9萬元成交，呎價約10,027元。

●大埔白石角海日灣三房成交價1,429萬元

大埔白石角海日灣於周四(1日)通過招標錄得COURT B第1座9樓A室的成交，實用面積877方呎，三房間隔，成交價1,429.2萬元，呎價約16,296元。

●屯門掃管笏凱和山修訂付款計劃