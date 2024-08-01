港島新盤搶先出閘 計劃月內開賣
2024年08月01日 22:02
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踏入8月，港島區單幢盤搶先登場。位於鰂魚涌的樓花項目提供90伙，最新披露戶型分布以一房及兩房戶為主，部署月內開售。
●鰂魚涌FINNIE部署下周上載樓書
宏安地產(01243)旗下鰂魚涌芬尼街FINNIE，周四(1日)公布將於下周上載樓書及開放示範單位，部署8月內開售。該盤採單幢設計，提供90伙，包括41伙標準一房戶，41伙標準兩房戶，實用面積245至364方呎，另有8伙特色單位。全盤採用開放式廚房設計，標準樓層每層設有4伙及2部升降機。
●啟德維港1號高層三房成交價1,999萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周四(1日)售出2A座30樓H室，實用面積774方呎，屬三房一套工人套間隔，以1,999.3萬元成交，呎價約25,831元。
●壽臣山南天第開放獨立屋予傳媒參觀
東立地產發展的壽臣山洋房項目南天第，周四(1日)開放3號獨立屋予傳媒參觀，實用面積4,472方呎，連家具及裝修。該公司地產部總監陳玉成表示，項目已接獲幾組買家有興趣參觀及洽談，查詢的客戶以內地背景買家為主，部分有意一次過大手購入項目全數3座獨立屋。
●沙田星凱‧堤岸單日沽4伙
中洲置業旗下已屆現樓的沙田星凱‧堤岸，周四(1日)錄得4宗成交，合共套現4,352.7萬港元。而項目的標準兩房單位已經全數沽清。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，最新售出的單位實用面積由325至731方呎，成交價介乎643.3萬至1,401.5萬元，呎價約18,161至19,794元。
●屯門NOVO LAND第3B期三房售831萬元
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周四(1日)以831.35萬元售出Fiskars 第2A座的7樓A1室，實用面積697方呎，三房間隔，成交價831.35萬元，呎價約11,928元。
●屯門青山公路意嵐開放式單位呎售約10,027元
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，今(1日)售出1伙開放式單位，為5B座15樓G室，實用面積328方呎，以328.9萬元成交，呎價約10,027元。
●大埔白石角海日灣三房成交價1,429萬元
大埔白石角海日灣於周四(1日)通過招標錄得COURT B第1座9樓A室的成交，實用面積877方呎，三房間隔，成交價1,429.2萬元，呎價約16,296元。
●屯門掃管笏凱和山修訂付款計劃
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周四(1日)修訂價單，將目前唯一的付款計劃，由靈活建築期付款計劃改為提供120 天現金優惠付款計劃，折扣率不變，95%樓價可於簽署臨時買賣合約後120內支付。