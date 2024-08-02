【東方日報產評】美幣策尚不明朗　環球金融添波動

美國聯儲局7月會議一如預期維持利率不變，主席鮑威爾指距離減息愈來愈接近，但目前仍未是時候；又指若數據支持，9月會議可能減息云云。到底怎樣能達到「數據支持」的門檻，即使達到，9月也只是「可能」減息，即仍受其他因素影響，存在有「數據支持」也不減息的可能性。如是者，圍繞美息走勢仍然存在頗多不明朗因素，投資者得有心理準備，環球金融市場會持續波動，聯儲局最終可能會拖到大選後才動手減息。

雖然鮑威爾強調，潛在的9月減息與政治因素無關，任何決定將基於數據及風險平衡，絕不會根據仍未發生的選舉結果來制訂政策。不過，環顧全球，歐元區已率先減息，英國昨亦降息，當其他主要經濟體央行都開始減息時，美國仍維持高息不變，對美元資產添加的壓力只會愈來愈大。

本輪美股衝頂，靠的是少數重磅科技股起動來上攻，可這批個股估值已高處不勝寒，近期美股波動顯著擴大，重磅科技股股價如「股仔」般大上大落，顯然說明市場開始吃不消，有資金趁高沽貨套現鎖定利潤。若美股繼續靠少數重磅股衝頂，主要理據是提前消化9月聯儲局會減息，從而令美國經濟軟着陸機會率增加，利率期貨表現亦說明這現象。不過，到底9月是否減息還得看經濟數據表現，減與不減，如今仍說不準，若市場憧憬幻滅，美股會如何走，應不難想像。

另一方面，當其他主要市場都在減息或維持低息，美國卻仍在死攬高息不動，美國企業承受財務壓力，政府的天量債務亦要承受巨大財務開支。

更何況，美國經濟增長有放緩迹象，若聯儲局一如當年錯失啟動加息周期時機來抗通脹，今次又太遲出手減息以穩經濟的話，經濟硬着陸風險不能排除，也勢必再一次打擊聯儲局的信用。

再看身處於美國加息周期，升息速度頗快，惟亞洲及新興市場至今仍能應對危機，並未有出亂子，其中一個重要原因，乃作為全球第二大經濟及亞洲地區第一大經濟體的中國，經濟維持約5%增速來發展，既挺着區內經貿活動，而人民幣互換等安排，也使這些經濟體能藉此機制套換美元，支持金融體系穩定。

美國想藉加息潮收割全球的目的未能達到，對全球及亞洲經濟的影響力亦不如前。如今美國貨幣政策尚不明朗，9月議息前聯儲局言論可能又時「鷹」時「鴿」，反正就是模稜兩可。可另邊廂，市場卻繼續對號入座，單邊押注9月減息，一旦證實市場資金與風險嚴重錯配，後果必然會是災難與動盪。

黃金、加密貨幣將繼續成避險資金去處，作為企業與投資者得為高息持續多一段時間，以及環球金融市場動盪，作好風險管理。畢竟美國國運在走下坡，美元信用也在褪色，聯儲局無法健全貨幣政策溝通機制有效穩定和引導市場預期的話，必種禍根，就看這個超級金融震盪何時會到臨。