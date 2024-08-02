陸秉鈞：微軟長線仍可取　惟上升空間或有限

微軟(Microsoft, MSFT.US)於最新的第二季度財報中展示了其強勁的財務表現和細分業務的營收情況。儘管整體表現優於華爾街預期，但部分業務的增長放緩引發了市場的擔憂，尤其是在智能雲業務方面。

先看微軟的主要財務數據。第二季度，微軟實現營業總收入647.3億美元，按年增長15%，略高於分析師預期的645.2億美元。然而，這一增速相比於第一季度的17%有所放緩。每股稀釋後盈利(Diluted EPS)為2.95美元，按年增長10%，也略高於分析師預期的2.94美元。

在營業利潤方面，二季度微軟的營業利潤達到279.3億美元，按年增長15%，同樣超過了市場預期的276.3億美元。淨利潤為220億美元，按年增長10%。比較而言，第一季度的淨利潤增長達到20%，這顯示出增長速度的放緩。此外，微軟的資本支出在二季度達到138.7億美元，主要用於AI，按年大增55%。高於分析師預期的132.7億美元。若包括融資租賃在內，資本支出總額更加達到190億美元

再來看分部業務業績。首先是微軟的智能雲業務，這包括Azure公共雲、Windows服務器、語音識別軟件Nuance和GitHub在內的部門，二季度營收為285.2億美元，按年增長19%，略低於分析師預期的287.2億美元，並且增速低於第一季度的21%。Azure和其他雲服務的收入同比增長29%，這是自去年三季度以來首次低於30%的增速，且低於一季度的31%增速。剔除匯率波動影響後，Azure和其他雲服務的收入增長30%，略低於分析師預期的30.3%。微軟表示，AI服務為Azure和其他雲服務的收入貢獻了8%的增長，略高於今年一季度的7%和去年四季度的6%。

其次是生產力和業務流程部門，這包括Microsoft 365 Copilot AI工具等Office軟件在內的業務，二季度營收為203.2億美元，按年增長11%，超過分析師預期的202.1億美元，但增速較第一季度的12%有所放緩。

最後是個人計算機業務，這包括Windows操作系統、Surface硬件、Xbox遊戲機以及動視暴雪等在內的業務，二季度營收為159億美元，按年增長14%，同樣略高於分析師預期的155.4億美元，但低於第一季度的17%增速。

儘管微軟在多數財務指標上優於市場預期，其股價在業績公布後首天收盤卻下跌超過1%，成為「納指七雄」中唯一下跌的股票。這主要是因為投資者擔心AI對雲收入增長的推動力減弱，以及對科技巨頭AI投入回報前景的憂慮。

總結來看，微軟的二季度財報顯示出其在多個業務領域的穩健表現，尤其是在總收入和盈利方面超出市場預期。然而，智能雲業務的增速放緩和投資者對AI投入回報的擔憂，使得微軟的股價在業績公佈後出現下跌。未來，微軟需要在保持業務增長的同時，平衡對AI技術的投入，以穩定投資者信心。

筆者一直看好微軟在生成式AI發展下的前景，在OpenAI領先全球技術的加持下，微軟是少數能直接透過使用生成式AI的應用來實現持續收入的公司。

但隨OpenAI與蘋果公司也展開深度合作，加上谷歌在AI應用上也追上微軟的水平下，微軟的優勢正開始慢慢減退。若果不考慮微軟聚焦的硬件應用和小語言模型PHI-3的發展潛能，只考慮目前Copilot的技術應用，我們可以看到微軟這一季度開始表現缺乏亮點。曾經讓市場驚嘆超前創新、載有GPT-4的Bing，近來已經被其他生成式AI(包括Claude、Germini Pro等)超越。

Bing的再次落伍將影響微軟在搜尋器業務與谷歌的競爭，讓它因領先技術所不易帶來的市佔率再次流失。同一時間，科技公司在AI競賽中這有可能為微軟的下半年的股價帶來大升的障礙，讓筆者對於新一季度的微軟股價展望變得保守。

筆者仍然維持400美元或以下是一個長線吸納點，但考慮上升空間可能有限下，就不建議於現水平馬上追入。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)