鄧聲興：中國奢侈品市場規模傲視全球

中國國家統計局公布，今年首6個月內地社會消費品零售總額按年增長3.7%至23.6萬億元人民幣(下同)， 6月社會消費品零售總額按年增長2%至約4.07萬億元。按品類來看，6月可選品類表現有所轉弱，體育娛樂用品及服鞋針紡分別按年下滑1.5%及1.9%。其中，體育鞋服延續5月疲軟需求，料未來銷售表現或有下行風險。

中低端消費動力有所減弱

受惠龐大財富傳承下一代

綜合各奢侈品牌表現，日本奢侈品市場受惠於以內地為中心的亞洲國家強勁旅遊消費而表現最佳，部分品牌總體表現有所下滑，但日本市場仍保持增長。法國奢侈品牌LV母公司LVMH集團今年首6個月淨利潤按年下滑14%，第二季收入微升1%，主因內地市場銷售下降及日圓貶值下，內地高端消費者轉向日本市場，帶動日本市場季內收入急升57%。英國奢侈品牌Burberry今年4至6月現有門市銷售額(剔除匯率影響)按年減少21%，各地區中唯獨日本增長6%。

羅兵咸永道預計，內地未來30年將有約92萬億元財富傳承至高淨值人士的第二代。受惠大規模財富轉移、持續開拓新消費客群、體驗消費及奢侈享受生活方式蓬勃發展等，預計到2030年，內地個人奢侈品市場規模將達到1,480億美元。內地有望成為全球最大奢侈品市場，料消費持續呈兩極化。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)