蘋果季績勝預期　大中華銷售挫6%　iPhone銷量跌

蘋果公司公布，截至6月底止第三財季，純利為214.48億美元(約1,672億港元)，與去年同期的198.81億美元相比，增長7.88%，每股收益為1.4美元，優於市場預期。

第三財季，蘋果公司營運利潤為253.52億美元，與去年同期的229.98億美元相比，實現10.2%增幅。

期內，整體銷售額錄得857.77億美元，按年升4.86%。以銷售地區劃分，唯獨大中華地區錄得銷售下跌，跌6.5%至147.28億美元。美國、歐洲、日本及其他亞太地區則分別升6.4%、升8.3%、升5.7%及升13.4%。

按產品劃分，第三財季來自於iPhone的銷售為392.96億美元，與去年同期的396.69億美元相比，下降0.94%，但仍超出分析師預期。Mac的銷售為70.09億美元，與去年同期增長2.4%。iPad銷售為71.62億美元，與去年同期的57.91億美元增長23.6%。來自於穿戴式裝置、家居設備和配件的銷售為80.97億美元，與去年同期相比有所下降。

蘋果公司周四（1日）收市跌1.68%，報218.36美元。