英特爾上季業績曳 狠裁1.5萬人及停派息 股價市後插兩成

英特爾(Intel)股價在市後延長交易市場段插最多20%！受累公司第二季業績表現遜預期，宣布計劃狠裁約15%人手，作為100億美元成本削減計劃一部分，受影響員工約1.5萬人，大部分行動將在今年底前完成，而且由第四季開始暫停派息，同時將全年資本開支降低逾20%。

期內，收入128.3億美元，按年跌1%，不及市場預期的129.4億美元；調整每股盈利2美仙，同樣遜預期的10美仙；淨虧損16.1億美元。行政總裁Pat Gelsinger解釋，決定更快生產能夠處理人工智能(AI)工作負載的Core Ultra 個人電腦(PC)晶片，是其中一個原因導致虧損。

業務表現方面，期內，生產PC晶片的客戶端運算部門(Client Computing Group)收入74.1億美元，上升9%；數據中心及AI部門收入跌3%至30.5億美元，比市場預期的31.4億美元為低。

Gelsinger指，必須使成本結構與新營運模式保持一致，同時由根本上改變營運方式。他又指，公司收入未如預期增長，且仍未充分受益於AI等強大趨勢，公司成本太高，利潤太低。

英特爾稱，經調整後，預期今年將削減約200億美元，2025年將減少175億美元，2026年將削減更多。業績指引方面，公司預期第三季收入介乎125億至135億美元，分析師預期為143.5億美元。