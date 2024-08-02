Snap市後勁跌20%！上季收入及今季指引齊遜預期

社交媒體Snapchat母公司Snap第二季收入令人失望，而且第三季盈利指引低於預期。受此消息影響，Snap股價在市後延長交易時段大跌20%。

期內，收入按年增長16%至12.36億美元，不及市場預期的12.5億美元；淨虧損為2.48億美元，上年同期淨虧損為3.77億美元；經調整每股盈利0.02美元，符合市場預期。

此外，日均活躍用戶(DAU)4.32億，按年增長9%，略高於市場預期的4.311億；每月活躍用戶(MAU)達到8.5億的重要里程碑，行政總裁Evan Spiegel指，其中超過1,100萬人是Snapchat+訂閲用戶。

Snap指，在第二季中，某些類別的品牌廣告環境較弱，不過指其業務在一定程度受到其訂閱產品Snapchat+提振。主打AI聊天機器人的Snapchat+為該公司提供一個業務多樣化的途徑，使其不再依賴廣告。

至於業績指引，Snap預期，第三季收入將介乎13.35億至13.75億美元，分析師預期為13.6億美元；預計經調整EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)將介乎7,000萬至1億美元，不及分析師平均預期的1.1億美元。