伍禮賢：港股弱勢未完 車股可揀呢兩隻...
2024年08月02日 11:38
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光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場對於減息周期來臨已達成共識，關注點轉移至經濟層面。美國首次申領失業救濟人數多過預期，7月份ISM製造業指數則遠低於預期，觸發投資者對經濟硬着陸的憂慮，隔晚美股受挫，亞太區股市周五(2日)亦集體跟跌。他又指，美股估值偏高，加上個別美企業績欠佳，短期有機會進一步調整，中長線則要視乎權重股盈利表現能否為美股帶來支持。
環球投資氣氛轉差，港股亦跟隨向下，恒指失守萬七關。伍認為大市每次反彈均短癮，反映市場對後市信心不足，料弱勢持續。技術上，恒指有機會下試16,800點支持，該位亦是3至4月反彈阻力所在。
中資車企7月數據陸續出爐，伍禮賢表示，數據反映行業增速放緩，但符合市場預期，當中他看好兩隻車股。比亞迪股份(01211)上月新能源汽車銷量逾34萬輛，維持相對高水平，海外市場銷量增長亦理想。而理想汽車(02015)7月交付新車逾5萬輛，創月交付量的歷史新高，反映市場對其新車款接受程度相對較高。他又提醒，除了銷量數據外，車企毛利率能否維持穩定水平，亦是揀車股關鍵。