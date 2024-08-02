伍禮賢：港股弱勢未完　車股可揀呢兩隻...

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，市場對於減息周期來臨已達成共識，關注點轉移至經濟層面。美國首次申領失業救濟人數多過預期，7月份ISM製造業指數則遠低於預期，觸發投資者對經濟硬着陸的憂慮，隔晚美股受挫，亞太區股市周五(2日)亦集體跟跌。他又指，美股估值偏高，加上個別美企業績欠佳，短期有機會進一步調整，中長線則要視乎權重股盈利表現能否為美股帶來支持。

環球投資氣氛轉差，港股亦跟隨向下，恒指失守萬七關。伍認為大市每次反彈均短癮，反映市場對後市信心不足，料弱勢持續。技術上，恒指有機會下試16,800點支持，該位亦是3至4月反彈阻力所在。