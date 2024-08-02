會計界對次季全經濟信心提升　西歐地區漲幅顯著

ACCA（特許公認會計師公會）和IMA®（管理會計師協會）公布2024年第二季《全球經濟狀況調查報告》顯示第二季全球經濟進一步改善，會計師和財會專業人士的信心指數在2024年第二季度輕微上升，高於調查開展以來的中位數，其他指數包括「資本支出」、「就業」和「新訂單」，也出現小幅上漲。

各地第二季的信心指數存在顯著差異，西歐地區的信心再次錄得大幅增長，與歐元區和英國經濟的持續復甦一致。亞太地區信心繼早前大幅上漲後繼續輕微上升，其中受全球經濟改善、製造業上升周期帶動，「新訂單」指數顯著增長。相比之下，北美地區的信心大幅下跌，美國地區跌幅尤其顯著。美國經濟在2023 年下半年表現強勢，現時增長步伐開始減慢，最新數據反映增長在未來數季有機會進一步放緩，而未來數月的通脹走勢至關重要，聯儲局在夏季後開始放鬆貨幣政策的可能性有所增加。

全球的財務總監（CFO）信心指數同樣在第二季度出現增長，略高於歷史中位數，至於CFO的「資本支出」、「就業」和「新訂單」指數都錄得全面增長，現時的關鍵指標反映全球經濟表現不俗。