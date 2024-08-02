美心上半年基本溢利按年挫31%　原因係...

舊稱牛奶國際的香港大型消費企業DFI集團公布中期業績，其持一半股權的連鎖餐飲集團美心今年上半年錄得基本溢利按年倒退31%至800萬美元，換言之美心中期基本溢利按年跌31%至1,600萬美元(約1.248億港元)。

DFI的解釋是港人外遊增加，周末又減少外出用膳，以及內地消費情緒疲弱。單看收入並不太差，按年僅微跌0.14%至13.69億美元，但利潤實在微薄。

雖說上半年本港零售貨值下跌，超市是重災區，但惠康超級市場期內銷售仍大致平穩(remained largely stable year-on-year)，因為市場份額提升、顧客購物有所增長(some growth in basket sizes)，且團隊執行力好。

另外，DFI便利店業務上半年收入按年略低，本港7-11可比銷售未如理想，業績公告中唯一的解釋是「受到政府大幅加煙稅的衝擊」。不過，整體而言，結合其他地的7仔，非煙草可比銷售按年增約4%，其中即食食品(Ready-to-eat，RTE)按年升13%。

儘管美心、萬寧、7仔在本港表現不太好，DFI上半年列帳純利仍按年大增10.6倍至9,500萬美元，撇除部分項目後的基本溢利亦按年升1.27倍至7,600萬美元。