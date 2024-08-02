按證公司：將按個別情況考慮批准合資格業主將自住物業出租

按證保險公司宣布，8月8日起，按揭保險計劃下設新安排，按個別情況考慮批准合資格業主將自住的物業出租，以協助他們應付因個人或家庭處境轉變帶來的特別需要。

業主如有以下情況，便可經銀行申請豁免按保計劃下的業主自住要求，將物業出租：

(一)業主家庭將有新生嬰兒或領養兒童，導致住屋要求改變。

(二)業主失業，因而需要更具彈性的住屋或財務安排。

(三)業主有其他特別需要出租物業，而本身在相關物業已自住最少12個月。

作出申請的業主必須提交已簽署的聲明書，並提供相關的證明文件或說明其申請豁免自住的原因。一般而言，若業主除按保計劃下的物業以外，擁有其他香港住宅物業，其申請不會被接納。至於申請獲得批准的業主，需承諾在豁免生效期間以香港為主要居住地，而且業主及其同為債務人的配偶或同居伴侶(如有)不會在香港購入其他住宅物業。

上述新安排旨在為有特別需要的人士提供協助。業主自住要求仍然是按保計劃的主要合資格準則。如發現有業主未獲事先批准而將物業出租，按證保險公司會採取適當的行動。