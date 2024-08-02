會計師行犯內地法律　禁5年內從事內企境外上市審計

會計及財務匯報局(簡稱會財局)與國家財政部監督評價局(簡稱財政部監督評價局)近期透過跨境監管合作，發現會計師行開元信德違反內地法律法規的行為，財政部監督評價局積極採取了相關監管行動。雙方將繼續協同合作，加強監督及管理跨境審計業務，以確保香港會計師行就相關監管的合規要求，包括暫行規定及其他法規下的業務報備、定期報告規定、與內地會計師事務所的業務合作以及對審計工作底稿的保存等。

開元信德在2022年至2023年期間，承接5間在香港上市的內地企業的年報審計業務，但沒有遵守內地《會計師事務所從事中國內地企業境外上市審計業務暫行規定》(暫行規定)中的多項報備規定，因而被財政部監督評價局禁止在未來5年內從事內地企業境外上市審計業務。

會財局指，本次事件凸顯了會財局與財政部監督評價局在跨境監管協作的重要性及其成效，進一步規範跨境審計執業行為，以維持高審計質量，從而加強市場對公眾利益實體核數師的信心。

該局再次強調，香港會計師行有責任遵守其 在任何司法權區提供審計服務時適用的所有法律法規。根據會財局的註冊制度，執業人士必須具備所需能力，包括對適用的法律法規的理解及遵守。而在考慮任何註冊或續期申請時，會財局將根據其掌握的所有資料，包括申請人的合規紀錄。同時提醒執業人士必須向會財局及相關監管機構適時自行匯報重大關鍵事件或違反法律法規的情況。

會財局強調，為維護香港作為國際金融中心的聲譽，將採取迅速有效的行動，以確保公眾利益實體核數師遵守專業操守標準。