太地3大商場第2季銷售額向下　太古廣場挫13%最多

上述商場今年首季的銷售額跌幅約1.2%，反映上季數字轉差，而截至6月30日的租用率維持100%，較去年12月底約96%為高。至於，鰂魚涌太古城中心第二季零售銷售額亦下跌約4.3%，東涌東薈城名店倉挫幅相對較細，下跌約2.6%，不過，該商場首季曾錄得約6.5%的漲幅，而兩商場租用率同樣達100%。

另外，該集團旗下本港寫字樓租金持續下調。金鐘太古廣場第二季商廈租金下調約16%，其中，截至6月底的6個月，新簽訂或已續約面積達約260,705方呎，出租率約97%，較首季回落約一個百分點；不過，租金則維持，其中，項目一座及二座呎租金維持約90至100元。

而上季鰂魚涌太古坊整體租金下調幅度約10%，而新簽訂租用面積約562,249方呎，出租率約93%，較首季時約91%為高。

太古地產回應指出，本港整體零售面對消費氣氛偏軟，以及港元強勢、外遊趨勢持續，以及遊客消費模式改變等因素影響下，零售行業仍然充滿挑戰，在復活節和五一假期期間尤其顯著。集團將繼續優化商場的租戶組合，推出具吸引力的推廣活動和會員計劃，以刺激旗下3個商場的零售表現。

至於，經濟前景不明朗情況下，本港寫字樓市場持續面對供應過剩和需求疲弱的挑戰，不過，集團旗下如太古廣場、港島東中心和太古坊一座的租用率維持高水位。