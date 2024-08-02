新盤連日交投淡靜　未來兩天有185伙應市

一手市場氣氛淡靜，連接數天的單日成交量於10宗上下徘徊。天水圍現樓新盤最新錄得5宗成交，啟德跑道區項目亦連售4伙。周六及周日(3,4日)有約185伙單位推售，屯門青山公路項目佔139伙。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連沽5伙

●啟德跑道區柏蔚森III單日錄4宗成交

●屯門意嵐周日作第三輪銷售

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，將於周日(4日)作第三輪銷售，以先到先得形式發售139伙，折實平均呎價約11,813元。該批單位涵蓋61伙開放式戶，31伙一房戶，32伙兩房戶，5伙三房戶及以10伙連平台或花園特色戶，實用面積182至767方呎，扣除12%折扣後，折實價由223.4萬至993.6萬元。

●沙田九肚雲端下周二起招標賣1座洋房