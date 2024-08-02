新盤連日交投淡靜 未來兩天有185伙應市
2024年08月02日 21:29
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一手市場氣氛淡靜，連接數天的單日成交量於10宗上下徘徊。天水圍現樓新盤最新錄得5宗成交，啟德跑道區項目亦連售4伙。周六及周日(3,4日)有約185伙單位推售，屯門青山公路項目佔139伙。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期連沽5伙
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周五(2日)接連售出5伙，總成交金額涉及3,159.98萬元。最新售出的單位涵蓋一房至三房間隔，成交價介乎521.4萬至715萬元，呎價由14,143至14,897元，買家另可享最多17%現金回贈。
●啟德跑道區柏蔚森III單日錄4宗成交
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森III，周五(2日)連沽4伙，單日吸金逾3,529萬元。該系列項目開售三周，累計沽出274伙。最新售出的單位包括第1座8樓A室，實用面積666方呎，屬三房一套連儲物室間隔，享遊艇海景，成交價1,417.8萬元，呎價約21,288元。
●屯門意嵐周日作第三輪銷售
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，將於周日(4日)作第三輪銷售，以先到先得形式發售139伙，折實平均呎價約11,813元。該批單位涵蓋61伙開放式戶，31伙一房戶，32伙兩房戶，5伙三房戶及以10伙連平台或花園特色戶，實用面積182至767方呎，扣除12%折扣後，折實價由223.4萬至993.6萬元。
●沙田九肚雲端下周二起招標賣1座洋房
新鴻基地產(00016)旗下沙田九肚雲端，上載最新銷售安排，落實下周二(6日)以招標形式發售Premier 8洋房，實用面積3,749方呎，連628方呎花園，112方呎平台，設有升降機，地庫設有兩個停車位。招標期截至明年6月30日，期間每日下午4時招標及5時截標。