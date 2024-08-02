柏景灣兩房以4年前買價960萬元放售　終蝕逾百萬沽

樓市蝕讓成交續現，奧運站柏景灣兩房單位以4年前購入價960萬元「原價」放售，最終減價至852.5萬元售出，原業主持貨約4年帳面虧蝕約107.5萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●香港置業樊超明表示，奧運站柏景灣8座高層H室，實用面積約449方呎，兩房連套房間隔，以960萬元放售，放盤10個月後獲區內首置客洽詢，議價後以852.5萬元成交，呎價約18,987元。原業主於2020年12月以960萬元購入單位，持貨約4年帳面虧蝕約107.5萬元或約11.2%。

●中原許永生稱，長沙灣四小龍屋苑7月錄14宗成交，佔一半來自碧海藍天，屋苑6座中層B室，實用面積約497方呎，兩房間隔望内園景，叫價780萬元，議價後以730萬元沽出，呎價約14,688元。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣喜漾1座高層C室，實用面積約498方呎，兩房間隔，原叫價830萬元，最終以808萬元成交，呎價約16,225元。

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新界區

●美聯楊浩然表示，大埔居屋宏福苑A座低層1室，實用面積約483方呎，兩房設計，以未補價第二市場價275萬元「零議價」售出，呎價約5,694元。

●利嘉閣許喜龍稱，荃灣華都中心中層4室，實用面積約531方呎，三房間隔，望園景，以598萬元放售，最終以500萬元售出，呎價約9,416元。

●利嘉閣蕭浩麟表示，青衣藍澄灣2座低層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望內園景及部分海景，原以510萬元放售，減至490萬元成交，呎價約10,865元。原業主在2020年以約600萬元買入單位，現轉售帳面虧損約110萬元，蝕幅約18.3%。

●中原王勤學表示，元朗YOHO Midtown第3座低層A室，實用面積約443方呎，兩房間隔，開價625萬元，減價25萬元，以600萬元沽出，呎價約13,544元。

●祥益古文彬指出，屯門居屋兆康苑J座中層4室，實用面積約447方呎，兩房間隔，減價35萬元，以315萬元已補價自由市場價成交，呎價約7,047元。

●美聯劉世華表示，將軍澳日出康城領凱9座右翼低層C室，實用面積約1,002方呎，四房間隔，以930萬元獲租客承接，呎價約9,281元。參考成交資料，原業主為內地人，持貨約9年帳面獲利約105.2萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳公屋寶林邨寶仁樓低層17室，實用面積約381方呎，兩房開則望內園景，去年7月以218萬元未補價第二市場價放盤，累減60萬元或約27.5%，獲白居二買家以158萬元承接，呎價約4,147元。

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