美股道指跌逾500點　英特爾股價暴瀉近三成

美國就業數據遠遜預期，投資者憂慮經濟急劇惡化，拖累美股3大指數周五早段暴跌，道指跌505點，報39,842點；標指跌86點，報5,360點；納指跌408點，報16,785點。港股夜期報16,915點，跌52點，低水31點。

美國銀行首席投資策略師Michael Hartnett表示，由於美國出現更嚴重衰退的可能性增加，投資者應該在聯儲局首次減息時賣出股票。他指出，在先前普遍觀點認為經濟將會「軟着陸」或「不着陸」的背景下，「硬着陸」風險已顯然升溫。

企業消息方面，作為美國半導體行業的老店，英特爾最新一季業績又再次令市場失望，經調整純利按年暴跌84.82%至8,300萬美元，同時宣布了停派股息以及大裁員，拖累其股價暴跌27.7%。

亞馬遜第二季業績亦令人失望，當中問題癥結在於收入差過預期，以及展望不及市場預測。消息連累該企股價周五開市早段急挫9.83%。

美國科技巨頭蘋果公司(Apple Inc.)上季整體業績表現平淡，於截至6月29日止的一季內，收入按年增長4.86%至857.77億美元；純利按年升7.88%至214.88億美元，表現只能算中規中矩。iPhone銷售金額與大中華地區的收入均錄得按年倒退，似乎反映出公司仍未完全擺脫隱憂。不過，市場關注的重點依然是接下來引入AI技術，能否提振整體產品銷量，創造新的增長點。Apple股價曾升2.22%。

股價經常在業績公布後大起大落的社交媒體公司Snap，於周五早段曾跌20.18%。該公司上季收入按年增長15.83%至12.36億美元，淨虧損2.48億美元，較去年同期3.77億美元的虧損有所收窄。