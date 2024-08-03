【東方日報產評】圓匯轉勢掀震盪　資金洗牌速起動

本周日本央行加息，遇上美國議息，聯儲局「放鴿」暗示9月可能減息，兩大經濟體貨幣政策或開始逆轉，對全球資金流造成重大衝擊。資金拆倉潮下，環球金融市場大幅波動，雖然短期部分資金流入傳統避險貨幣美元，但這些年「借平Yen」在亞洲及新興市場投資牟利的資金須退場，部分回流日本，部分在預期美國將減息下，追求包括人民幣及黃金等多元資產布局，加上美國即將迎來大選，美元中期展望仍反覆。全球資金大洗牌剛開始，且看中國資產能否乘亂突圍大打翻身戰！

日本央行本周將基準利率提高至2008年以來最高水平，日圓兌每美元匯價反彈的同時，日本股市卻連挫兩日，皆因利息重納升軌，意味資金成本上升，這對於日本這個負債甚高的經濟體而言絕對是挑戰，更何況日本的主要產業——汽車工業，正處於內部需求放緩及外部競爭激烈(來自中國電動車的競爭)雙重打擊，在日圓貶值對出口產業的支持因素淡化下，日本企業的盈利前景添變數，整體經濟何去何從，相關不明朗因素頓令日股承受巨大壓力，日經平均指數兩個交易日累跌逾三千點，豈非無因。

另一方面，這些年日本印銀紙不亞於美國，但並沒太多流入實體經濟，而是被外資及日本財團，藉日本超低利率環境加上槓桿操作套走到海外如東南亞、印度、中國等市場投資牟利。如今日本超低息環境畫上句號，這些「借平Yen」加槓桿的操作亦要退場，故近日亞太區股、匯市場震盪。有心理準備，亞洲及新興金融市場短期仍會承受較大壓力，能應付系統性風險的考驗，才能避過遭美國收割。

至於美元，短期環球市場波動，部分資金流入作為傳統避險貨幣的美元資產，並不足為奇，惟更大的考量乃最新的美國經濟數據顯示，聯儲局減息壓力增加，若美國迎來減息周期的拐點，美元中長期展望實不太可能如過去3年般「風光」，尤其是美國今次減息已落後於其他主要經濟體，日本貨幣政策正常化又起了分散資金的作用。當美國大選完成，地緣風險減緩後，美國政局變化對經濟的影響需時消化，屆時美元是強是弱，必見真章。

不願在這個非常時期將全部資金投入「美元」這單一籃子的，就轉投黃金，甚至加密貨幣市場，而資產估值低迷、戰略產業發展速度驚人，並正不斷加大政策力量化解債務危機、穩經濟增長的中國，能否藉此亂局突圍，未來6至12個月就成為關鍵時刻。

隨着圓匯走勢大逆轉，美國減息拐點愈來愈近，中美金融戰即將要來一次埋身肉搏戰！正正由於大環境趨波動，各地須加大穩增長力度，美國所奉行貿易保護主義，將給中國堅持互惠互利的自由貿易政策比下去，圍繞美國經濟及美元的問題愈多愈煩，也只會加速全球去美元化步伐。昨傳來沙特主權基金與中國4大銀行等簽署諒解備忘錄，鼓勵雙向資本流動，正正反映富裕產油國對未來資本流向的取態，各方得為一場資金大挪移作好準備。