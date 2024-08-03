陳政深：港股有彈難升　選股宜重基本因素

港股反覆尋底，恒指嘗試力守17,000點，惟上周終告失守。技術上，一旦指數收低於此水平，則後市走勢將進一步轉差，而事實上，恒指自年內高位19,706點，至近月低位、上月下旬造出的16,924點，已足足跌了2,782點，其下降通道亦都相當清晰，輾轉尋底只是時間問題。上周可見，重磅科技股、內需股，以至汽車股等，不少已相繼失守重要支持，在策略上，重磅及指數成分股一類的股份實應暫避，轉而押於現金流充裕，又或是基本因素良好的股份之上。

據集團公布，其美國客戶之一Reynolds American附屬公司RJR已通過上市前煙草產品申請途徑，接獲七款新型煙草產品的營銷許可令。營銷許可令包括一款電池及6款煙草口味封閉式電子煙彈，根據本年初至上月中之銷售紀錄，思摩爾向RJR集團供應此7款產品。

思摩爾手頭資金充裕，截至去年底，其銀行結餘及現金為53.32億元，除租賃負債3.83億元外，並無其他銀行及金融機構借款，整體財政的防守力相對較強。走勢上，其股價在六月底升至10.52元的高位後回落，後於8.2元水平覓得支持，並於50天線之上整固，如可守穩，後市有力再次突破，中線而言值博率不俗。

艾德金融執行董事 陳政深(作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)