廖嘉豪：短線美元兌日圓大跌空間料有限

日圓大幅波動，美元兌日圓低見148.5，跌幅甚至超過早前提及，若日本央行加息及同時縮減買債規模下急跌至約150低位附近，但短線美元兌日圓大跌空間或有限，料美元兌日圓短線或於148至156區間上落。花旗分析員的基本預測是，若美國經濟保持強韌，日本央行或於今年12月和明年4月分別加息25個基點。而上周鮑威爾在記者會上亦明確表示，聯儲局官員的基本情景是在9月會議上開始減息。美減日加勢在必行，但按目前預測的利率路徑，美日短期息差或需約6個月才會收窄至長線利好日圓水平。

而美國早前公布的就業及失業數據遠差過預期，市場減息預期升溫，利率期貨預期今年減息次數已由約2.7次升至3.3次，反映市場開始預期聯儲局在今年餘下的3次議息會議有機會在其中一次減息多過0.25厘。但美元未有受減息預期升溫拖累，反而如上周提及般，投資市場或不再解讀經濟數據差過預期為利好消息，轉而增加擔憂美國經濟風險，避險需求上升利好美元。

日圓中長線受惠美日息差收窄前景，對沖基金持有創紀錄新高的日圓短倉或開始現平倉潮，投資日股的海外投資者，其透過融資而來的日圓相關外匯對沖倉位或透過賣出美元買入日圓遠期合約而撤銷遠期外匯對沖。隨着短期息差收窄延伸至長期息差，10年期美國日本國債息差收窄至250個基點，日本退休基金和人壽保險企業或開始把投資由長年期美國國債改為日本國債。投資者或可待美元兌日圓升至阻力位21天線約157.5附近，再重新吸納日圓部署中長線升值潮。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪