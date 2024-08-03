【錢夫人巡舖】中小行繼續吸客　3個月定存息達4.3厘

近期中小型銀行相繼推出定存優惠吸客。創興銀行全新客戶3個月期定存息率達4.3厘，客戶經手機Apps「遙距開戶」後，透過手機Apps或網上理財以新資金開立首筆3個月定存，起存額5,000元，可享「雲利率」3.85厘加0.3厘特優年利率，即4.15厘；若起存額增至50萬元，享「雲利率」4厘加0.3厘特優年利率，推廣期至9月底。

另港隊於巴黎奧運奪得金牌，有銀行趁機推出新優惠谷客。富邦銀行推出全新優惠獎賞，即日(7月30日)起至周六(8月3日)，新客戶以推廣碼「HK1STGOLD」於Fubon GO申請開立富邦港元月結單儲蓄戶口，並符合相關要求，可享700元現金獎賞。

工銀亞洲亦推開戶迎新賞，新客戶在推廣期內透過指定途徑開立「理財e時代」賬戶／「綜合帳戶」、「綜合投資帳戶」及成功申請ICBC聯合出版信用卡，可享迎新賞包括港元三個月定存年利率6厘（定存優惠推廣期為2024年6月3日至2024年10月31日）等，每筆定期存款起存額為1,000元，優惠適用於該行零售個人新客戶透過手機銀行「e定存」開立之首10萬元的3個月定期存款。