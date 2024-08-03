【致富智庫】專業名詞多易混淆　拆解財經數據邏輯謬誤

對多數讀者而言，財經新聞一直以來都有着較高的門檻，原因是此類報道中經常包含專業名詞以及術語。隨着近年愈來愈多投資者關注美國股市以及其他國際市場消息，各種外圍財經數據更令人感到眼花繚亂，不單止是難以理解背後含意，甚至乎會有人把不同的數據混淆。東網綜合了多項經常被錯誤解讀的海外財經數據，拆解每項數據的含意及背後邏輯，以助讀者更容易掌握環球經濟脈搏，同時免受錯誤訊息所影響。

美PCE物價指數常被誤用簡稱

作為經常提及的通脹指標，消費物價指數（CPI）是衡量物價變化的指標，主要反映與居民生活有關的產品及服務價格，並且常以「百分比變幅」為表達形式，這一點相信不難理解。然而，許多人卻搞不清楚另一款美國常用的通脹指標——「個人消費開支（PCE）物價指數」，把「PCE物價指數」錯誤地簡稱為「PCE」。

首先，PCE是由美國商務部統計並發布，全稱為「Personal Consumption Expenditure」，對應中文為「個人消費開支」。顧名思義，此數據是指美國居民的消費開支，即美國人到底花了多少錢消費購物，亦即是國內生產總值（GDP）統計中反映「消費總額」的部分。換句話說，美國的「PCE」其實就類似於中國的「社會消費品零售總額」數據，或者美國的零售銷售數據，只不過統計覆蓋的範圍更加全面。

商務部統計消費總額的時候，亦會連帶着記錄物價的數據，因此在PCE統計之下額外加入了一則分項數據，並稱之為「PCE物價指數（PCE Price Index）」，作為衡量物價指標。因為PCE物價指數能夠反映各類消費開支權重的特性，因而被聯儲局用作政策參考指標，並且廣為人知。

只不過坊間有分析「PCE物價指數」時，錯誤地略去了「物價指數」，僅稱為「PCE」。此說法相當於混淆了消費總額變化與物價升跌的幅度。若想表達物價變化，正確寫法除了全稱以外，亦可略稱之為「PCE物價」、「PCE通脹率」等，但不可以「PCE」略稱之。

PMI調查機構屢遭誤報

採購經理指數（PMI）是由一系列衡量私營經濟的調查所得出的數據，為領先指標中一項重要數據，一般包括對大量企業的生產、新訂單、商品價格、存貨、僱員、交貨等狀況的調查結果。雖然統計方法大同小異，但不同統計機構調查的PMI，卻經常令人混淆，甚至乎被錯誤引用。

以美國為例，具一定公信力的PMI調查主要有兩個，一是標普（S&P）全球市場財智的調查；另一個則是美國供應管理協會（ISM）的調查。若論接納程度，ISM的調查其實更常獲大型研究機構、金融公司所使用，而標普的數據則相對而言較少機構採用。

值得留意的是，ISM過去把自家PMI調查稱為「製造業指數」與「非製造業指數」，惟考慮到舊稱有些意味不明的感覺，近年ISM把其PMI指數名稱正名為「製造業PMI」與「服務業PMI」。問題是坊間仍有使用舊稱，結果造成混淆。

站在讀者角度，「非製造業指數」之類的指數名稱簡直是不知所云，亦增加了理解難度。

這種混淆的情況在標普的PMI調查中更加過分，許多分析依然採用舊稱Markit PMI，但原來負責進行調查的公司IHS Markit已經在2022年與標普完全合併，對外亦統一用「標普全球市場財智」的名稱，故改名為標普PMI。只不過在不少分析中，已經消失的Markit卻依然存在。更過分的是由於標普PMI每月會分兩次發布（第一次是初值，第二次是修正值），結果有些分析一時用標普PMI，一時用Markit PMI，就如同在21世紀的今日偶爾地把俄羅斯稱呼為羅宋，實在莫名其妙。

另外，標普PMI實際上在不同地區都會有機會以冠名方式公布，比如中國的「標普PMI」其實就是「財新PMI」，標普（或者是前身IHS Markit）在各國都有與當地的機構合作，出讓其冠名權，由於統計機構都是同一家，這些數據其實是能夠拿來作橫向對比，但反過來看，標普與ISM的PMI之間沒有太大的可比性，因為調查方式、樣本都存在差異。

機構期貨持倉報告有3款 分類複雜引述易出錯

美國商品期貨交易委員會（CFTC）每周公布的機構期貨持倉報告（COT），經常獲外媒引用報道。不過，由於外媒在引述該數據時經常寫得含糊不清，若靠翻譯外媒報道而未查閱COT的原始數據，有機會未能掌握準確資訊。

COT報告大致分3款，一款是COT Legacy（Commitments of Traders Legacy report），當中把投資者的持倉分為兩大類，「商業」（commercial）與「非商業」（non-commercial），前者是公司出於業務對沖需求而建立的期貨倉位，比如某航空公司需要鎖定燃油成本，故買入原油期貨；而後者則是沒有商業需求、單純為了投資炒賣而建立的倉位，因此這些「非商業倉位」一般又叫做「投機倉位」。

另一款叫做現行分類報告（Current Disaggregated Reports），涵蓋了大宗商品期貨，把投資者的持倉分為「4+1」，分別是「生產者/商人/加工商/使用者」；「掉期合約交易員」；「託管資金 （Managed Money）」；「其他倉位」，在這4類之外的歸納為「不用報告」。

還有一款報告就叫金融期貨交易員報告（Traders in Financial Futures，TFF），主要涵蓋股市指數期貨、外匯期貨，倉位分為4類，分別為「交易商/中間人」；「資產管理經理/機構」；「槓桿基金」，以及「其他」。

更複雜的是，上文提到的3款COT報告，可以再分為兩個版本，一個版本是只計期貨合約總張數，不計期權；而另一版本則是期貨加上經對沖值（Delta）調整的期權數目合約，兩個版本的數據差異有時會非常大。

一般而言，外媒引述這些數據進行報道時，往往都不會提及其引述的版本是否包含了期權在內。

此外，坊間分析經常會引述不同款式的報告、不同的倉位項目，完全沒有一致性可言。比如上星期寫了COT Legacy的「非商業」倉位，下個星期就寫「資產管理經理/機構」的倉位，再下個星期就把「資產管理經理/機構」與「槓桿基金」加在一起分析，而且有時甚至一時用計「期貨+期權」，一時又只計期貨而不計期權。這些分析通常會配以「某某期貨淨好倉/淨淡倉創多少年以來新高」為結論，但當讀者試圖找出到底是「誰的倉位？甚麼倉位？有沒有計期權？」答案往往是不知道。

由於這類分析通常追求「創新高」作為賣點，但又缺乏一致性，每次都會引述不同的項目，故有時候會見到上周才分析過日圓淨淡倉創7年新高，本周又會見到日圓淨淡倉創3年新高，下周可能又是一個月新高的說法，令讀者難以掌握實際情況。

看到這裏的讀者，相信會感到眼花繚亂、不知所云，但上文其實已經用了最清晰的方法概括COT報告的複雜程度，因為COT報告的對象並非一般散戶投資者，外國媒體不知出於甚麼心理，總喜歡引述COT數據，但可能引用者本身也搞不清，所以隨便引述了幾句自己也不知道是甚麼但又創了新高的數據，從而令訊息變得混亂。

即使是專業投資者看了這類分析，其實也要大費周章核對數據，才能夠知道外國媒體報道中的是指哪一類投資者的倉位。因此，專業投資者通常會使用專業數據公司的統計，這些統計項目分類明確，是真正「有用」的資料；因為每款期貨都有不同特性，到底是好倉多還是淡倉多，對不同的資產而言也有着完全截然不同的啟示。

COT報告本身有一定參考價值，但外媒的報道手法卻經常混淆數據，投資者如欲了解真實情況，最好的方法是找原始數據資料，那就萬無一失了。

TIC報告披露美債持倉忽略價值變化

隨着近年地緣政治角力不斷升級，中美在各個領域的摩擦不斷，「去美元化」、「減持美債」之類的話題一直備受關注。許多分析都會引述美國財政部國際資本（TIC）報告，該月度報告披露了各國持有的美國資產持倉，包括美國國債、企業債、美股等。然而，在分析中國的美債持倉變化時，往往忽略了價值變化的部分，單純用持倉總金額變化去判斷中國「增持」或「減持」。

TIC報告在今年6月開始，正式對外披露長期證券（股票及一年期或以上的債券）持倉的「價值變化」（valuation change），並且可以追溯至2023年2月。有了官方的數據參考，可以見到今年1月時，許多分析誤引了2023年11月（報告的發表期滯後兩個月）時「中國增持美債」的消息。

從事後更新的數據來看，當月中國實際上淨賣出124.59億美元的美國國債，但坊間不少分析都誤以為當月中國增持124億美元，原因是由於沒有注意到當月美債價格的變化。

雖然美國TIC報告在6月起才補充當月的減持幅度數據，但東網一開始已注意到去年美債價格變化的影響，並在今年2月時以《中國美債持倉明增實降》為題，詳細地解釋了如何利用債券價格變化，合理地推算出中國實際上減持了美債，而美國財政部隔了近半年才補上的數據，亦證明了當初東網的分析推斷確實準確。

雖然TIC報告補充了價值變化，但其數據的統計始終有一定缺點，包括沒有統計美國以外國家之間的美元資產交易，比如中國向日本買入美債，就不會反映在該數據之內。只不過這部分數據理論上所佔比例甚少，如是者，就不會有太大的影響。