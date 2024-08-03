美聯：7月純車位註冊量創4個月新高

據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，7月份純車位註冊量錄451宗，較6月份426宗按月回升約5.9%，並創4個月新高；受7月純車位註冊宗數上升的帶動，今年首7個月純車位共錄2,934宗，略高於去年同期2,903宗約1.1%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年首7個月純車位註冊量得以按年微升，動力來自100萬元或以下個案。按不同金額劃分，今年首7個月純車位宗數中，只有100萬元或以下個案錄按年升幅，期間共有929宗登記，按年大幅上升約37%。

反觀，逾100萬元個案則下跌，當中宗數最多的逾100萬至200萬元個案，年內錄1,413宗，較去年同期跌約5.2%；逾200萬至300萬元個案錄496宗，按年則跌約8.8%；逾300萬元純車位個案只有96宗，按年更顯著大減近5成。

由於今年首7個月逾100萬元個案按年減少，尤其當中逾300萬元跌幅更為顯著，拖低純車位註冊金額表現未及宗數。以今年首7個月合計，純車位註冊金額共涉及約47.41億元，比起去年同期約52.57億元按年下跌約9.8%，與宗數按年微升的走勢背馳。