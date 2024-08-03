香港置業：7月二手居屋錄逾530宗註冊　按月減少8%

香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，二手居屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)7月錄533宗註冊，較6月的581宗減少約8.3%，但若與2023年平均每月約460宗相比仍高出逾1成半。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，7月註冊個案一般主要反映6月市況。

若以金額劃分7月二手居屋註冊量按月表現，當中逾600萬元二手居屋錄19宗註冊，較6月的25宗減少24%；500萬元或以下二手居屋錄461宗註冊，較6月的499宗減少約7.6%；逾500萬至600萬元二手居屋錄53宗註冊，較6月的57宗減少約7%。

若以三區劃分7月二手居屋註冊量按月表現，當中港島區錄61宗註冊，較6月的67宗減少約9%；九龍區錄149宗註冊，較6月的163宗減少約8.6%；新界區錄323宗註冊，較6月的351宗減少約8%。

另外，居屋屋苑7月二手住宅註冊量排名方面，九龍灣麗晶花園以15宗註冊居榜首，較6月的5宗增加2倍；馬鞍山錦豐苑及天水圍天盛苑各以11宗註冊居並列第二，其中錦豐苑較6月的8宗增加37.5%，天盛苑較6月的16宗則減少約31.3%。