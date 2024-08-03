陳樂怡：海信家電績優　可分注收集

聯儲局7月一如預期維持息口不變，並指若數據支持，最快有機會於9月開始減息。當局表示就通脹目標方面取得進一步進展，失業率仍處低位，但有所上升，承認通脹壓力及就業市場緩和。在政策聲明中，當局將措詞改為「委員會關注通脹及就業的雙重任務風險」，反映在通脹以外對就業市場的關注。我們認為美國通脹和就業數據逐步降溫，但目前整體經濟尚算穩健，短期減息急切性不大。若然就業市場持續放緩，如失業率續上行，則有機會成為減息的觸發點，料年內減息一至兩次。後續留意8月Jackson Hole環球央行年會。

至於內地方面，政治局會議內容未見驚喜，大致上沿照三中全會的口脗。政策維持定力，未見短期加碼的信號，對大市的支持有限。踏入8月業績期，焦點將逐步至個股上，恒指續於17,000點浮沉。

板塊方面，年初至今內地持續推出大規模設備更新及消費品以舊換新行動，但最新7月發改委和財政部的文件提出，安排3,000億元人民幣超長期特別資金加碼。由於是次規模更大，資金來源明確，以及中央出資比例提高，預計政策執行效率較高。其中，家電行業將直接受惠。

文件提到對個人消費者購買二級及以上能效或水效標準的雪櫃、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用爐具、抽油煙機等八類產品給予以舊換新補貼，補貼標準為銷售價格的15%。對購買一級及以上能效或水效標準的產品，有多5%額外補貼。由於以舊換新受益層面廣闊，單台補貼上限高，明顯高於以往補貼政策，料可刺激高效能的大型家電及廚電銷售。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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