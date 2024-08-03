鄺紫珊：日利率正常化撐經濟增長

早前日本央行利率會議決議加息，並縮減買債規模，逐步收緊寬鬆貨幣政策。雖然近期日本股市有回調勢頭，但預計不會阻礙日股長線走勢，建議可趁調整入場布局。

日央行宣布加息後，日圓兌每美元先升後跌，惟匯價過去3星期已升值約5%，事實上，市場已對於「鷹」派政策已有預期。日股的反應較明顯，多隻大型銀行股在國債孳息率攀升推動下大升，加上預計美國計劃公布新規定，進一步阻止外國企業出口半導體製造設備給中國晶片製造商，但日本、荷蘭及南韓等關鍵半導體設備商的設備將被排除在外，意味有部分日本企業將不受影響，這將有利日本半導體企業。

在面臨通脹風險上升的趨勢下，日央行對貨幣政策將朝正常化的方向進發，未來的利率會議進一步加息的機率亦很高，相信央行的緊縮政策將以「漸進式」進行，不至於讓日圓匯價有過大升值壓力。

此波日股回軟，除受美國科技股下挫影響外，日圓升值也對日本出口類股帶來負面影響，預期利率會議後，政策不確定性因素將減低，相信資金會重新回歸，可考慮將日股納入長期投資布局，也可留意日本半導體交易所買賣基金(ETF)或日經高股息ETF等。

過往日股都不是海外投資者的主要考慮，主要是其經濟多年來處於通縮，加上長期維持負利率政策，日本企業也未將股東權益放在重要位置。然而，近年日本當地的金融市場及經濟經過政府多方面大力改革，效益已見成效，並得到國際資金重新注視。

另一方面，日圓長期弱勢，也讓日本成為全球旅遊業復甦的最大受惠者，加上近年日本企業進行大規模加薪，有利刺激內需，也逐步讓日本走出通縮，在日本貨幣政策走向正常化下，將對經濟增長形成良性循環。

中美角力衝突至今仍未歇止，若特朗普成功再入主白宮，美國肯定着力阻止中國取得半導體先進製程，故日本將收漁人之利，因為其已擁有半導體產業的技術與底蘊，加上堅守親美的政治立場，這將對日本半導體產業復興提供亮麗契機。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊