陳鳳珠：中證監持續推出措施支持股市走勢

今年以來內地股市表現疲弱，近日上證綜合指數失守3,000點關口後於低位徘徊，因此今年內地持續出招穩定投資信心及股市走勢。最近市傳內地或考慮將高頻交易費提高至少9倍，達到高頻交易門檻的買賣指令收費標準擬從0.1元人民幣提高到至少1元人民幣，若帳戶的每月換手率低於總持股量的4倍，將可給予豁免。相信草案主要遏制被內地監管機構認為威脅到股市公平性的量化交易策略，而設定豁免條款主要避免影響以電腦程式產生自動交易的互惠基金。不過，草案仍在修訂中，故要留意最終方案落實，而今次的草案亦被視為程序化交易新規則的後續行動。

由於新「國九條」提出要出台程序化交易監管規定，加強對高頻量化交易的監管，今年5月中證監正式發布《證券市場程序化交易管理規定(試行)》。其後，證監會進一步強化對程序化交易監管的適應性和針對性，以降低程序化交易的負面影響，以維護市場交易公平。其實，自內地有意削弱程序化交易的情況，今年證券市場的程序化交易穩中有降，顯示方案奏效。

除此之外，中證監在上月三中全會召開前亦宣布暫停轉融券業務，並大幅上調融券保證金比例下限，由80%調高至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例下限由100%上調至120%，目的為提升沽空股市的成本，以支持股市表現。中證監自去年起已不斷推出措施，包括加強融券和轉融券業務的監管，限制戰略投資者配售股份出借，調高融券保證金比例，降低轉融券市場化約定申報證券劃轉效率，暫停新增轉融券規模等，以維護市場秩序，保護投資者利益。

儘管中證監加強監管，以及有意穩定股市走勢，但由於內地的經濟恢復情況未如理想，即使企業的盈利狀況已持續改善，但仍未能吸引大量資金進入股市。預期內地會繼續推出更多刺激經濟措施，推動經濟增速加快，配合中證監的支持政策，若投資信心逐漸恢復，屆時才可推動資金大規模進入股市。

獨立股評人陳鳳珠

(筆者本人並沒有持有上述股票)