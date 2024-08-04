郭家耀：炒作自動駕駛汽車概念股宜謹慎

由於股價異動，公司發公告指近日有媒體報道公司涉及智能網聯汽車概念，主要由於公司持有大眾交通(集團)26.87%的股份，後者從事城市交通服務等業務。公司強調近期智能網聯汽車受市場關注度較高，該模式目前尚處於實驗階段，對公司基本不產生收入，未來業務發展趨勢尚存在不確定性，短期內對公司經營活動不會產生重大影響。目前，公司主營燃氣、污水處理等業務，對大眾交通股權投資按照權益法核算，有關事項不會對公司業績產生直接影響，籲投資者謹慎決策，注意投資風險。

另一方面，大眾公用早前發盈警，預計6月止六個月淨利潤介乎8,500萬至1.25億人民幣，按年減少73.8%至82.2%，主要因部分聯營、合營業績有較大幅度下降，導致公司按投資比例享有的權益法收益明顯下降。執筆時，大眾公用的股價已由高位大幅回落，而且持續波動。自動駕駛成為市場熱點，相關股份出現炒作無可厚非。不過，相對而言，研發自動駕駛系統的公司才能獲得整個業務最大價值，營運平台無疑可受為業務量增長，但始終未能獲得產業最大一份蛋糕，所以大眾公用的炒作未必能夠持續。

宏匯資產管理投資總監郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)