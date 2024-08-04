郭家耀：炒作自動駕駛汽車概念股宜謹慎
2024年08月04日 08:30
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（中新社圖片）
內地政策明確支持自動駕駛汽車用於城市出行服務，令相關股份股價受惠。大眾公用(01635)近日出現異動，股價累計漲幅一度達1.4倍。據報，在世界人工智能大會上獲得上海市無駕駛人智慧網聯汽車示範應用許可的無人駕駛計程車Robotaxi，預計在8月對外開放。大眾交通透露，包括大眾交通旗下的大眾出行已合作申請示範營運三批共65輛Robotaxi。大眾出行亦獲得上海市交通委員會核發的滬交運管許可網字00001號《中華人民共和國網絡預約出租汽車經營許可證》，屬上海首家獲叫車平台資質的平台公司。
由於股價異動，公司發公告指近日有媒體報道公司涉及智能網聯汽車概念，主要由於公司持有大眾交通(集團)26.87%的股份，後者從事城市交通服務等業務。公司強調近期智能網聯汽車受市場關注度較高，該模式目前尚處於實驗階段，對公司基本不產生收入，未來業務發展趨勢尚存在不確定性，短期內對公司經營活動不會產生重大影響。目前，公司主營燃氣、污水處理等業務，對大眾交通股權投資按照權益法核算，有關事項不會對公司業績產生直接影響，籲投資者謹慎決策，注意投資風險。
另一方面，大眾公用早前發盈警，預計6月止六個月淨利潤介乎8,500萬至1.25億人民幣，按年減少73.8%至82.2%，主要因部分聯營、合營業績有較大幅度下降，導致公司按投資比例享有的權益法收益明顯下降。執筆時，大眾公用的股價已由高位大幅回落，而且持續波動。自動駕駛成為市場熱點，相關股份出現炒作無可厚非。不過，相對而言，研發自動駕駛系統的公司才能獲得整個業務最大價值，營運平台無疑可受為業務量增長，但始終未能獲得產業最大一份蛋糕，所以大眾公用的炒作未必能夠持續。
宏匯資產管理投資總監郭家耀
(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)