港府：旅客及市民消費模式改變　私人消費仍有壓力

財金官員指表示，本港整體經濟狀況目前尚算平穩，繼續保持增長。拉動本港經濟的三大項目中，貨物出口第二季繼續按年升7.6%，投資開支亦升6%，支持今年第二季本地生產總值按年增長3.3%。但旅客及市民消費模式改變，以及港元匯率偏強等因素，為私人消費帶來一定壓力。

該官員相信，縱然面對挑戰，企業只要能匯聚資源、靈活創新，包括善用科技為業務帶來更多新的突破點，甚至創造新的商業模式，相信可以開創新的機遇。而抓準刺激消費的時點，例如最近的奧運熱潮，又或各種主題式的大型活動，加上高質素的產品和服務，配合更多宣傳推廣和優惠，更好滿足消費者的需求，相信可以幫助增加生意量。

旅遊發展局數字顯示，今年上半年2,100萬訪港旅客人次中，約有70萬為過夜的會展旅客，恢復至疫前同期的八成，是各類過夜旅客中恢復得最快的一群。他們留港日數較平均長，人均消費亦較整體旅客高兩至三成。他表示，政府會繼續加強開發這類高消費的客源，旅發局已促成及競投了逾60個大型國際會展活動，由今年至2026年期間在港舉行，預料可吸引至少22萬人次參加。

他稱，政府團隊相關官員往後會繼續積極外訪，下半年會到訪歐美、澳洲和中東等地。這些外訪一方面鞏固傳統與香港關係密切的市場的投資者和資金，同時也全力開拓具潛質的新市場、新資金來源。