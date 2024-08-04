屯門邁亞美海灣兩房累劈100萬沽　呎價失守1萬元

新界私人屋苑上車盤，近期成交呎價維持一萬元以下水平，屯門邁亞美海灣兩房單位，累減100萬元，以450萬元易手，呎價約9,514元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蔡玉峰表示，鰂魚涌南豐新邨11座高層A室，實用面積約570方呎，三房間隔，叫價約668萬元，用家議價後以約655萬元承接，呎價約11,491元，原業主於2009年6月以約330.8萬元，轉手帳面獲利約324.2萬元。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌康怡花園E座中層15室，實用面積約531方呎，成交價約645萬元，呎價約12,147元。

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九龍區

●中原王子健指，紅磡黃埔花園5期9座低層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望校園景，最新以588萬元成交，呎價約11,690元。

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新界區

●置安居關伊諾稱，屯門邁亞美海灣1座高層D室，實用面積約473方呎，去年9月叫價550萬元，今年3月降價至520萬元，最後以450萬元沽出，累減100萬元，呎價約9,514元，

●利嘉閣蕭啟諾表示，天水圍嘉湖山莊美湖居3座高層D室，實用面積約540方呎，以約412.5萬元易手，呎價約7,639元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋寶明苑A座中層17室，實用面積約597方呎，三房間隔，望山景，今年於未補價第二市場叫價538萬元，期間多次調整叫價至460萬，最終獲綠表客以442萬元購入，累積減幅約17%，呎價約7,404元。

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