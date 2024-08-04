新盤過去2日錄50宗成交　交投按周跌66%

新盤市場於周末(3,4日)兩日錄得約50宗成交，按周減少約66%。其中，屯門青山公路項目單日售出17伙，套現逾6,285萬元。該盤亦帶動同區現樓項目接連錄承接。

●柏蔚森系列兩日售出11伙

●屯門青山公路意嵐單日沽17伙

旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周日(4日)作第三輪銷售，以先到先得形式發售139伙。據成交紀錄冊所見，項目即日售出17伙，成交價介乎223.4萬至602.6萬元，總成交金額共6,285.9萬元。

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期開放式戶成交價410萬

●鴨脷洲弦岸開放式單位成交價382萬元

●日出康城第12B期PARK SEASONS一房呎售約14,938元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(4日)錄得第2A座42樓E室的成交，單位實用面積322方呎，屬一房間隔，以481萬元售出，呎價約14,938元。發展商指，SEASONS系列至今售出783伙，套現近49.3億元。

●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房連車位8,638萬沽

●屯門御半山第1期兩日沽3伙

●元朗洪水橋滙都I兩房呎售約12,535元

●壽臣山Shouson Peak周三起招標出售兩伙

●馬鞍山Silversand特色戶連雙車位售1,800萬