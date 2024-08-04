新盤過去2日錄50宗成交 交投按周跌66%
2024年08月04日 20:39
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新盤市場於周末(3,4日)兩日錄得約50宗成交，按周減少約66%。其中，屯門青山公路項目單日售出17伙，套現逾6,285萬元。該盤亦帶動同區現樓項目接連錄承接。
●柏蔚森系列兩日售出11伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森系列項目，周六及周日(3,4日)連售11伙，其中1座19樓K室，為實用面積260方呎的一房間隔，以492.3萬元售出，呎價約18,935元。
●屯門青山公路意嵐單日沽17伙
旭日國際旗下的屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，周日(4日)作第三輪銷售，以先到先得形式發售139伙。據成交紀錄冊所見，項目即日售出17伙，成交價介乎223.4萬至602.6萬元，總成交金額共6,285.9萬元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期開放式戶成交價410萬
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今(4日)售出第6A座9樓C1室，為實用面積268方呎的開放式單位，成交價410.73萬元，呎價約15,326元，買家另可享有現金回贈。
●鴨脷洲弦岸開放式單位成交價382萬元
莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，今(4日)以382.8萬元售出6樓C室，實用面積205方呎，開放式間隔，呎價約18,673元。
●日出康城第12B期PARK SEASONS一房呎售約14,938元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12B期PARK SEASONS，今(4日)錄得第2A座42樓E室的成交，單位實用面積322方呎，屬一房間隔，以481萬元售出，呎價約14,938元。發展商指，SEASONS系列至今售出783伙，套現近49.3億元。
●何文田ST. GEORGE'S MANSIONS四房連車位8,638萬沽
信和置業(00083)等合作發展的何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周六(3日)沽出3座8樓A室，實用面積2,087方呎，屬四房雙套間隔，連1個車位以8,638萬元成交，呎價約41,390元。據悉，項目由2020年至今累售55伙，總套現逾57億，當中5伙為特色戶，亦錄得8組大手客。
●屯門御半山第1期兩日沽3伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門御半山第1期，兩日內連沽3伙，成交價介乎767.39萬至805萬元。其中，1B座5樓A室，為實用面積468方呎的兩房連儲物室單位，以767.39萬元售出，呎價約16,397元，買家另可享現金回贈。
●元朗洪水橋滙都I兩房呎售約12,535元
泛海集團(00129)的元朗洪水橋滙都I，周六(3日)以550.27萬元售出第3座11樓A11室，實用面積439方呎，兩房間隔，呎價約12,535元。
●壽臣山Shouson Peak周三起招標出售兩伙
新鴻基地產(00016)旗下壽臣山Shouson Peak，周六(3日)上載最新銷售安排，將於周三(7日)起以招標形式發售兩座洋房。其中壽山村道17J號屋的實用面積為2,901方呎，四房間隔，地下低層設有兩個停車位，連640方呎平台，572方呎花園。另一伙為壽山村道17K號屋，實用面積為2,955方呎。招標期截至明年3月31日，期間每日上午10時招標及下午7時截標。
●馬鞍山Silversand特色戶連雙車位售1,800萬
信和置業(00083)旗下已屆現樓的馬鞍山Silversands，周六(3日)售出第1座G樓A室特色戶，單位實用面積1,173方呎，四房間隔，外設510方呎平台，連雙車位以1,800萬元成交，呎價約15,345元。