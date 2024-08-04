第二季指標工廈交投顯增　買賣多54%

本港經濟調整周期持續，工廈物業抗跌力較強，今年第二季租賃及買賣成交均錄得顯著升幅。中原(工商舖)工商部統計全港逾百幢指標工廈，期間共錄得約88宗買賣及431宗租賃成交，較今年首季分別大增約54%及約27%。

中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，揀選全港逾百幢工廈並分作4大區域作表現分析，除東九龍按季錄得跌幅外，港島、西九龍及新界的買賣宗數均大幅上升，當中西九龍區買賣成量佔比最多，季內錄得約39宗買賣成交，按季增近七成，平均呎價亦有上升，由首季約4,525港元，微升至上季的4,834元，幅度約6.8%；另外新界區亦錄得17宗成交，按季大增約1.8倍。

劉指出，第二季4大區域最活躍指標工廈中，荃灣新型工廈表現亮麗，其中TML廣場及ONE MIDTOWN分別錄得約6宗及5宗買賣成交，平均呎價亦分別上升約28%及約31%至約7,170 元及6,203元。新界區方面，石門新貿中心A座上季未有錄得買賣，但第二季則錄得約6宗買賣，為該區最多，目前該廈餘下約23個放盤單位，呎價叫價由約5,400至7,000元不等。

租賃方面，上季所有主要地區的租賃成交全數錄得升幅，當中港島區季內錄得約44宗租賃成交，按季增約1.4倍，呎租則按季微升約10.4%至15.9元。西九龍區更錄得約211宗租賃，按季增約25.6%，宗數創2020年以來新高，惟呎租則按季微跌約4.25%至18元。

他認為，第二季本港商貿活動陸續恢復，加上工商舖減價潮持續，價錢回調力度大，成交亦相對增多，帶動租賣交投暢旺，相信在減息預期升溫的情況下，第三季工廈租賣成交量會繼續穩步向好。