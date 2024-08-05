鄧建初：美國經濟數據出人意表　美股高位震盪有隱憂

美國公布經濟數據之多，應是全球首屈一指，令人眼花撩亂，又感覺似是而非。其中又以失業率、非農業就業數據及消費者物價指數至為重要。

上周五，美國勞工部公布的七月份非農就業職位增長幅度降至11.4萬個，為三年半以來最差。失業人口增加了35.2萬人，失業率按月增加0.2%，升至4.3%，以上數據均遠差過市場預期。美股當晚應聲大瀉，道指最多大冧989點，收市仍跌610點；納指曾大跌612點，回順至跌417點收市。其中藍籌股英特爾單日最大跌幅29.7%，收市仍跌26%，跌幅驚人，顯示市場充斥地雷股，陷阱處處。

本欄在今年7月23日曾指出，根據過往炒股多年經驗，美股於高位大幅震盪不是好事。箇中原因應是有大戶吼成交細推高，成交大就大舉出貨有關，精通圖表分析的股民會明白大戶如何操盤。

其後之反彈，就是大戶掃高引誘散戶們追入。上周四晚道指及納指先跌494點和405點，翌晚藉着經濟數據奇差，再分別大跌610點及417點，中段恐慌階段時更大冧989點及612點。兩晚大跌仍有眾多股民如蟻附羶般蜂擁撈底，博美股反彈，難怪股神巴菲特容易沽出大量股票。

現階段預料美股只有大反彈而沒有真正升幅，加上大選期近，聯儲局稍後時間應會進行減息。市場本來預期今年只會在9月減一次息，不過經歷上周公布之數據及美股兩日暴跌，大行馬上轉口風，認為連續減息起碼兩次或以上。然而，暴力加息令美股持續攀升，今次減息，以逆向思考，會否掉頭大跌，且看如何發展。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)