本周香港上市公司公布業績參考備忘

2024年08月05日 07:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    2024/08/05
    ●中電控股(00002)●中期業績
    ●山水水泥(00691)●中期業績
    ●利華控股集團(01346)●中期業績
    ●康耐特光學H(02276)●中期業績
    ●TOM集團(02383)●中期業績
    2024/08/06
    ●自然美(00157)●中期業績
    ●創科實業(00669)●中期業績
    ●置富產業信託(00778)●中期業績
    ●越秀交通基建(01052)●中期業績
    ●九龍倉置業(01997)●中期業績
    ●福耀玻璃H(03606)●中期業績
    ●圓美光電(08311)●中期業績
    ●HM INTL HLDGS(08416)●中期業績
    ●百勝中國-S(09987)●2季業績
    2024/08/07
    ●大酒店(00045)●中期業績
    ●統一企業(00220)●中期業績
    ●國泰航空(00293)●中期業績
    ●中國鐵塔H(00788)●中期業績
    ●杰地集團(08313)●中期業績
    ●恒智控股(08405)●中期業績
    2024/08/08
    ●九龍倉(00004)●中期業績
    ●太古公司A(00019)●中期業績
    ●太古公司B(00087)●中期業績
    ●廖創興企業(00194)●中期業績
    ●聯合能源(00467)●特息業績
    ●上海實業環境(00807)●中期業績
    ●中國移動(00941)●中期業績
    ●宏利金融-S(00945)●2中業績
    ●中芯國際(00981)●1季業績
    ●鷹普精密(01286)●中期業績
    ●MI能源(01555)●中期業績
    ●太古地產(01972)●中期業績
    ●利福中國(02136)●中期業績
    ●美高梅中國(02282)●中期業績
    ●太平洋航運(02343)●中期業績
    ●卓越教育集團(03978)●中期業績
    ●大成食品(03999)●中期業績
    ●智傲控股(08282)●中期業績
    ●飛霓控股(08480)●中期業績
    ●勝利證券(08540)●中期業績
    ●宏信建發(09930)●中期業績
    ●中國移動-R(80941)●中期業績
    2024/08/09
    ●萬威國際(00167)●中期業績
    ●盛洋投資(00174)●中期業績
    ●東銀國際控股(00668)●中期業績
    ●碧生源(00926)●中期業績
    ●中國新城鎮(01278)●中期業績
    ●金斯瑞生物科技(01548)●中期業績
    ●陽光油砂(02012)●中期業績
    ●卡賓(02030)●中期業績
    ●富智康集團(02038)●中期業績
    ●晉安實業(02292)●中期業績
    ●元征科技H(02488)●中期業績
    ●遠東宏信(03360)●中期業績
    ●正大企業國際(03839)●中期業績
    ●易通訊集團(08031)●中期業績
    ●水發興業新村料(08073)●中期業績
    ●新利軟件(08076)●中期業績
    ●基石金融(08112)●中期業績
    ●亞勢備份(08290)●中期業績
    ●名仕快相(08483)●中期業績
    ●遠航港口(08502)●中期業績
    ●寶燵控股(08601)●中期業績
    ●匯賢產業信託(87001)●中期業績