本周香港上市公司公布業績參考備忘
2024年08月05日 07:00
東網電視更多新聞短片
2024/08/05
●中電控股(00002)●中期業績
●山水水泥(00691)●中期業績
●利華控股集團(01346)●中期業績
●康耐特光學H(02276)●中期業績
●TOM集團(02383)●中期業績
2024/08/06
●自然美(00157)●中期業績
●創科實業(00669)●中期業績
●置富產業信託(00778)●中期業績
●越秀交通基建(01052)●中期業績
●九龍倉置業(01997)●中期業績
●福耀玻璃H(03606)●中期業績
●圓美光電(08311)●中期業績
●HM INTL HLDGS(08416)●中期業績
●百勝中國-S(09987)●2季業績
2024/08/07
●大酒店(00045)●中期業績
●統一企業(00220)●中期業績
●國泰航空(00293)●中期業績
●中國鐵塔H(00788)●中期業績
●杰地集團(08313)●中期業績
●恒智控股(08405)●中期業績
2024/08/08
●九龍倉(00004)●中期業績
●太古公司A(00019)●中期業績
●太古公司B(00087)●中期業績
●廖創興企業(00194)●中期業績
●聯合能源(00467)●特息業績
●上海實業環境(00807)●中期業績
●中國移動(00941)●中期業績
●宏利金融-S(00945)●2中業績
●中芯國際(00981)●1季業績
●鷹普精密(01286)●中期業績
●MI能源(01555)●中期業績
●太古地產(01972)●中期業績
●利福中國(02136)●中期業績
●美高梅中國(02282)●中期業績
●太平洋航運(02343)●中期業績
●卓越教育集團(03978)●中期業績
●大成食品(03999)●中期業績
●智傲控股(08282)●中期業績
●飛霓控股(08480)●中期業績
●勝利證券(08540)●中期業績
●宏信建發(09930)●中期業績
●中國移動-R(80941)●中期業績
2024/08/09
●萬威國際(00167)●中期業績
●盛洋投資(00174)●中期業績
●東銀國際控股(00668)●中期業績
●碧生源(00926)●中期業績
●中國新城鎮(01278)●中期業績
●金斯瑞生物科技(01548)●中期業績
●陽光油砂(02012)●中期業績
●卡賓(02030)●中期業績
●富智康集團(02038)●中期業績
●晉安實業(02292)●中期業績
●元征科技H(02488)●中期業績
●遠東宏信(03360)●中期業績
●正大企業國際(03839)●中期業績
●易通訊集團(08031)●中期業績
●水發興業新村料(08073)●中期業績
●新利軟件(08076)●中期業績
●基石金融(08112)●中期業績
●亞勢備份(08290)●中期業績
●名仕快相(08483)●中期業績
●遠航港口(08502)●中期業績
●寶燵控股(08601)●中期業績
●匯賢產業信託(87001)●中期業績