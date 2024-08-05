旺角太子道西項目約64.5%業權出售 估值約1.6億元
2024年08月05日 14:35
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市區重建局早前宣布啟動洗衣街/花墟道重建計劃，區內舊樓業主伺機放售舊樓物業。第一太平戴維斯表示，該行獲委託出售旺角太子道西206至208號地舖及樓上住宅部分共約64.5%業權，將以現狀連租約出售，估值約1.6億港元。
該物業為一幢為15層高商住樓宇，地下為商舖、1至14樓為住宅樓層。是次出售的物業業權，商舖部分建築面積約2,313方呎，而住宅部分的實用面積共約13,871方呎。物業位於太子道西花墟段，毗鄰大型購物中心MOKO及帝京酒店。步行往港鐵太子站或旺角東站亦只需數分鐘步程。
第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，物業為首次出售，住宅部分呎價約6,000餘元，買家可考慮把物業翻新成為宿舍或共居空間，迎合高才通計劃及大學非本地生學額急升的租務需求，翻新後回報率有機會達7厘以上。
該行九龍商業銷售部高級經理陳鋈焜稱，物業位於花墟必經路段，租客穩定經營，受惠市建局洗衣街及花墟道發展計劃致該地舖位數目大幅減少，所以舖位價值將受到支持。將來新鴻基地產(00016)旗下洗衣街大型發展項目落成後，可刺激區內商舖及住宅的需求，改善區內環境。