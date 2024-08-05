旺角太子道西項目約64.5%業權出售　估值約1.6億元

市區重建局早前宣布啟動洗衣街/花墟道重建計劃，區內舊樓業主伺機放售舊樓物業。第一太平戴維斯表示，該行獲委託出售旺角太子道西206至208號地舖及樓上住宅部分共約64.5%業權，將以現狀連租約出售，估值約1.6億港元。

該物業為一幢為15層高商住樓宇，地下為商舖、1至14樓為住宅樓層。是次出售的物業業權，商舖部分建築面積約2,313方呎，而住宅部分的實用面積共約13,871方呎。物業位於太子道西花墟段，毗鄰大型購物中心MOKO及帝京酒店。步行往港鐵太子站或旺角東站亦只需數分鐘步程。

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，物業為首次出售，住宅部分呎價約6,000餘元，買家可考慮把物業翻新成為宿舍或共居空間，迎合高才通計劃及大學非本地生學額急升的租務需求，翻新後回報率有機會達7厘以上。