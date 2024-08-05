萊坊放售油尖旺區三幢全幢商住物業

萊坊表示，該行獲委託以私人協商形式，放售油尖旺區三幢全幢商住物業，包括佐敦廟街95至97號、同區寳靈街11號及上海街48號、以及太子西洋菜北街324號林珊閣，三幢物業市值合共約為2.6億港元。

其中，佐敦廟街95至97號全幢物業，樓高6層，位處廟街及甘肅街交界，提供兩個地舖及35個住宅單位，物業設有升降機。前往佐敦、油麻地及柯士甸港鐵站僅需6至8分鐘步程，12分鐘步程可達西九高鐵站。

至於同區寳靈街11號及上海街48號全幢物業，樓高6層，提供兩個地舖及10個住宅個單位，步行至佐敦港鐵站僅需3分鐘。

餘下一項目為太子西洋菜北街324號林珊閣，物業樓高15層，建於一層地庫之上，與彌敦道一街之隔。該物業提供兩個地舖、4個寫字樓單位以及12個住宅單位。步行至太子港鐵站僅需2分鐘，距離旺角東港鐵站10分鐘步程。

萊坊投資部董事馬勁聰表示，是次出售的三項物業皆為單一業權，提供穩定租金收入，日後可與毗鄰物業合併重建。此外，施政報告提及將於2024/25學年起，將資助的專上院校非本地學生限額提升一倍至40%，加上大學學生宿位不足，為私人學生住宿市場帶來增長潛力。是次出售的物業位處油尖旺區地段，鄰近港鐵站及西九高鐵站，方便到達香港理工大學、香港都會大學、香港城市大學以及香港浸會大學等院校。

是次出售三個全幢物業均以現狀及連租約形式放售，買家可以一併或個別形式購入。現時部分物業已作翻新，買家購入後可作稍微改裝便可以學生宿舍、共居或服務式住宅出租。