環球股災人民幣匯價轉強　專家點睇？仲可以升幾多？

自美國就業及失業數據表現失利後，市場對聯儲局降息預期升溫，配合日本央行加息帶動日圓匯價愈來愈強勢，匯市波動下「牽一髮動全身」，今日環球爆發大型股災，人民幣近期愈發強勢，會否是金融市場的另一避風港？專家有何睇法？

今日據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.1345，較上個交易日升31點子。離岸人民幣表現愈升愈有，上漲322點子或0.45%，每美元兌人民幣報7.1295。每百港元兌91.74元人民幣。在岸人民幣兌美元漲222點子或0.31%，每美元兌人民幣報7.1378，為1月以來最高水平。

對於人民幣匯率上升，中國銀行研究院研究員範若瀅分析，原因之一是美匯指數走弱。因為美國經濟下行壓力加大，通脹回落態勢較確定，聯儲局最新表態轉鴿，市場對聯儲局減息預期有所增強。

另外，民生銀行首席經濟學家溫彬稱，雖然人民幣匯率壓力仍在，但7月份減息等政策落地及財政加快發力下，內地需求可望得到一定提振，外需延續回暖具有較大確定性，疊加較豐富的匯率管理工具，人民幣匯率可望在合理均衡水準上維持基本穩定，人民幣兌美元匯率大部分時間將在7.1至7.3區間內雙向波動。