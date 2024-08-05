瑞銀料日本10月再加息　消費低迷為最大憂慮

日本央行上周將政策利率上調至0.25厘。瑞銀投資銀行首席日本經濟學家足立正道(Masamichi Adachi)坦言，日本央行的鷹派立場超出預期，除非日本央行的季度短觀調查出現意外惡化，料10月將再上調政策利率，至0.5厘，惟擔心消費低迷，將拖累經濟，下調日本經濟增長預測，相信2025年及2026年1%的實際內生產總值(GDP)增長較難實現。

他預計，日本央行的立場仍然偏鷹派，在今年12月和明年1月將按兵不動，以確保2025年的薪資談判將在春季談判中再次實現薪資高增長，明年3月將政策利率上調至0.75厘，6月進一步升至1厘。

他認為，日本經濟將正常化，即實際GDP增長1%、CPI通脹2%、名義薪資增長和名義GDP增長3%，以實現「名義增長復興」。通脹預期上升、企業定價行為轉變，以及薪資增長連續兩年超預期，增加對「名義增長復興」的信心。

不過，他指出，當地消費低迷仍是最大憂慮。即使可支配收入增加，惟今年首季實際消費持續下滑，若2015年至2019年期間儲蓄率上升或消費傾向下跌的趨勢重演，消費增長將不及收入增長。