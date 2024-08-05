不法人士偽冒WeChat客服　微信澄清：絕不會主動致電用戶

微信團隊注意到，近期香港有不法分子偽冒成微信/WeChat的客服或銀行職員，以通知用戶其「百萬保障」或「資金安全保障」即將到期，須終止保障服務以免額外收費，或以帳戶被凍結需點擊鏈接解凍為由，引導用戶分享屏幕截圖及個人資料，並誘騙用戶將資金轉帳至騙徒帳戶。

「百萬保障」為微信支付(人民幣錢包)向用戶提供的一項完全免費，且默認開通的保險服務，一切以該保障到期續保、開通需繳費、「客服」協助取消等為由的話術都是詐騙行為，切勿相信。

微信團隊鄭重向香港用戶發布防詐騙提示：

1. 除非用戶透過微信及WeChat應用程式或官方網站weixin.qq.com和wechat.com進行聯繫並提出客服需求，微信及WeChat絕不會主動致電或短訊用戶，也絕不會向用戶發送短訊要求用戶透過連結輸入個人資料(例如提供銀行帳號、密碼或進行轉帳)。

2. 請用戶警惕任何在電話、連結、短訊中要求分享屏幕截圖(或遙距控制手機)、提供銀行卡資料、轉帳以證明戶口屬於自己的行為，這些都極有可能是詐騙行為。

3. 請用戶在任何情況下絕對不要向他人透露自己的短訊驗證碼、信用卡CVV2碼、信用卡短訊驗證碼(3D Secure驗證碼)、電子錢包支付密碼及銀行卡密碼。

4. 若接到陌生或可疑電話，請用戶務必保持警惕。用戶可通過WeChat幫助中心或致電WeChat Pay HK官方客戶服務熱線39291666向客戶服務人員核實，或者可致電反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線向警方求助。