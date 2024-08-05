恒大清盤人入稟告許家印夫婦等索468億元

與該訴訟有關的令狀以及香港禁制令，此前受高等法院發出的保密令約束，該等保密令已於上周五(8月2日)解除。

在該訴訟中，恒大尋求向7名被吿收回據其聲稱為誤報、截至2017年12月底至2020年12月底止各財年財務報表支付的股息及酬金共約60億美元。

清盤人亦以恒大名義據其在該訴訟中的申索取得多項禁制令，限制許家印、丁玉梅及夏海鈞各自處置、出售或削減其全球資產的價值時不得超過相關規定限額。該等禁制令於2024 年6月24日首次在香港針對許家印及夏海鈞發出，並逐步發展至將丁玉梅加入其中。

該訴訟的法律程序正在持續進行中，目前對成功申索的可能性及恒大最終可能收回的金額存在不確定性。清盤人將適時刊發關於以上事宜的進一步公告。