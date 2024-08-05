周樂樂：多重利淡事件疊加　比特幣短期恐下行

上周，虛擬市場經歷了2024年以來最大幅度的下跌。比特幣價格從68,244美元跌至58,130美元，跌幅為14.82%；以太坊從3,270美元跌至2,688美元，跌幅為17.79%，此次下跌短期事件性影響因素疊加。

宏觀層面，美國7月非農就業報告出人意料地疲弱，新增就業人數降至3年半最低，失業率攀升至近3年峰值。這一結果觸發了市場高度關注的衰退信號——薩姆規則。受數據影響，交易員們對9月美國聯儲局降息50基點的預期顯著上升，顯示出市場對貨幣政策寬鬆的迫切需求。

事件性影響方面，日本央行在7月的會議上決定加息至0.25%，這一政策轉變不僅是對國內經濟復甦和通脹上升的回應，也對全球金融市場產生連鎖反應。日本央行的加息決策可能會導致資金成本上升，從而影響加密貨幣市場的流動性。如果投資者尋求更穩定的收益，可能會從高波動性的虛擬資產市場撤資，轉向傳統金融市場。就虛擬資產內部而言，Jump Crypto的大規模清算行為加劇了市場恐慌情緒，其在過去幾天內拋售了數億美元資產，對以太坊上行施加壓力。

資金流向方面，比特幣場外ETF通道上周流出約8,000萬美元，ETF通道由正轉負。回看以太坊ETF，上周流出約1.7億，但好消息是流以太坊資金流出的減緩可能預示著市場信心的逐步恢復；而場內資金方面，USDC日內流出量達11億美元，可能表明投資者在重新評估其虛擬資產持倉，或尋求其他資產以規避當前市場波動。這種資金的重新配置可能對虛擬資產市場短期內的價格穩定性和流動性產生影響。

近期虛擬貨幣市場的大幅波動，凸顯了宏觀經濟和政策決策對市場的直接影響。美國就業數據的疲軟和日本央行的加息舉措，均對投資者情緒和資金流向產生了顯著影響。同時，Jump Crypto的大規模清算行為和虛擬資產ETF的資金外流，也加劇了市場的不安。但總結因素，大體上較為短期，市場期待短期築底力量作為支撐。

勝利證券副首席運營官 周樂樂