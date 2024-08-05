元朗雍翠豪園兩房僅售450萬　呎價險守1萬元

樓價氣氛呆滯，市場減價貨才有承接，元朗雍翠豪園兩房減價30萬港元，以450萬元易手，呎價險守一萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

新界區

●利嘉閣彭錦添稱，青衣居屋偉景花園2座中層D室，實用面積約694方呎，三房連套房間隔，以550萬元未補價第二市場價成交，呎價約7,925元。

●中原張禮傑指，元朗雍翠豪園8月首宗成交，單位為2座高層F室，實用面積約446方呎，兩房間隔，叫價480萬元，減價30萬元，以450萬元易手，呎價約10,090元，新買家為用家。

●世紀21奇豐莊振耀表示，大圍居屋雲疊花園6座中層H室，實用面積約591方呎，三房間隔，原叫價490萬元，放盤3個月，減至438萬元未補價第二市場價售出，呎價約7,411元。

●中原龐耀昌稱，大圍名城1座南翼中層C室，實用面積約959方呎，四房連套房間隔，望開揚山景，以1,460萬元沽出，呎價約15,224元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山帝琴灣凱弘居3座低層C室，實用面積約1,031方呎，三房間隔，放盤兩個月，叫價1,100萬元，減價後以1,010萬元易手，減幅約8.2%，呎價9,796元。

●利嘉閣王亦俊稱，將軍澳維景灣畔2座高層B室，實用面積約512方呎，兩房間隔，以648萬元成交，呎價約12,656元。

●利嘉閣鄭啟聰指出，將軍澳廣場2座高層D室，實用面積約429方呎，兩房間隔，外望將軍澳運動場景，以675萬元售出，呎價約15,734元。

●美聯林健偉表示，將軍澳新都城1期5座低層H室，實用面積約698方呎，三房間隔，以825萬元放售，放盤近1年減價41萬元，以784萬元獲承接，呎價約11,232元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏園1座地下單位，實用面積約667方呎，花園約157方呎，以850萬元成交，呎價約12,744元。原業主於2015年12月購入上址，持貨近8年帳面虧蝕199萬元，期內跌價約19%。

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