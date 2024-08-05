新盤交投疏落 石硤尾大宅售10.28億
2024年08月05日 21:34
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新盤市場交投疏落，個別豪宅項目錄得大額承接。石硤尾項目一個實用面積逾萬方呎的大宅，連雙車位以10.28億元成交，買家最高可獲逾億元的津貼優惠及回贈。屯門現樓項目單日錄得3宗成交，共涉及逾1,700萬元。
●石硤尾緹外巨宅10.28億元沽
嘉里建設(00683)旗下石硤尾龍駒道3號緹外，周一(5日)通過招標售出院墅A，實用面積11,382方呎，外設13,174方呎花園，929方呎前庭，連同雙車位以10.28億元成交，呎價約90318元，成交價比今年3月沽出的院墅B再高出2,800萬元，再刷新九龍區一手市場歷來最高紀錄。然而，是次買家可獲的津貼優惠及回贈最高達1.3億元。
●屯門掃管笏凱和山連沽3伙
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，今(5日)錄得3宗成交，共涉1,702.8萬元。其中5座7樓H室，為實用面積396方呎，一房間隔，成交價462.2萬元，呎價約11,672元。另一伙為5座15樓L室，屬於實用面積408方呎的一房戶型，以503.3萬元售出，呎價約12,336元。據悉，該盤迄今累售約125伙，套現逾6億元。
●日出康城SEASONS PLACE三房售1,185萬元
會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，今(5日)錄得第3B座65樓A室的成交，實用面積665方呎，屬三房一套間隔，成交價1,185.6萬元，呎價約17,829元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出784伙，套現逾49.4億元。而同系PARK SEASON全新第2B座有望短期內登場。
●何文田站朗賢峯第IIB期一房呎售約19,997元
鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，今(5日)售出第5B座12樓D室，為實用面積377方呎的一房間隔，成交價753.9萬元，呎價約19,997元。
●啟德跑道區柏蔚森III兩房成交價727萬元
●九龍塘雋睿頂層特色戶連雙車位3,098萬沽
永義國際(01218)旗下九龍塘延文禮士道雋睿，今(5日)售出2座8樓A室頂層特色戶，實用面積973方呎，三房間隔，設775方呎天台，連同雙車位成交價3,098萬元，呎價約31,840元。
●青衣明翹匯四房平台戶呎售約18,572元
佳明集團控股(01271)旗下已屆現樓的青衣明翹匯，周一(5日)以1,500.6萬售出平台特色戶，為2座1樓A室，實用面積808方呎，屬四房一套連多用途房及洗手間間隔，外連268方呎平台，呎價約18,572元。據悉，買家為西九龍換樓客。發展商指，今年累售42伙單位，成交額約6.73億元，現時尚餘1伙分層標準戶及5伙頂層複式戶待售。
●何文田傲玟三房3,226萬元獲承接
何文田一手樓盤傲玟於周一(5日)售出第1座12樓B室，實用面積1,447方呎，三房間隔，成交價3,226.81萬元，呎價為22,300元。
●元朗雨後1伙特色戶改招標出售
星星地產旗下元朗雨後，周一(5日)修訂價單，將價單8號中的26樓D，改以招標形式出售。該單位實用面積909方呎，屬三房間隔，連109方呎平台及803方呎平台，原本定價約2,078.5萬元，呎價約22,866元。