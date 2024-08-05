新盤交投疏落　石硤尾大宅售10.28億

新盤市場交投疏落，個別豪宅項目錄得大額承接。石硤尾項目一個實用面積逾萬方呎的大宅，連雙車位以10.28億元成交，買家最高可獲逾億元的津貼優惠及回贈。屯門現樓項目單日錄得3宗成交，共涉及逾1,700萬元。

●石硤尾緹外巨宅10.28億元沽

●屯門掃管笏凱和山連沽3伙

●日出康城SEASONS PLACE三房售1,185萬元

會德豐地產旗下將軍澳日出康城第12A期SEASONS PLACE，今(5日)錄得第3B座65樓A室的成交，實用面積665方呎，屬三房一套間隔，成交價1,185.6萬元，呎價約17,829元。發展商指，整個SEASONS系列至今售出784伙，套現逾49.4億元。而同系PARK SEASON全新第2B座有望短期內登場。

●何文田站朗賢峯第IIB期一房呎售約19,997元

●啟德跑道區柏蔚森III兩房成交價727萬元

●九龍塘雋睿頂層特色戶連雙車位3,098萬沽

●青衣明翹匯四房平台戶呎售約18,572元

●何文田傲玟三房3,226萬元獲承接

何文田一手樓盤傲玟於周一(5日)售出第1座12樓B室，實用面積1,447方呎，三房間隔，成交價3,226.81萬元，呎價為22,300元。

●元朗雨後1伙特色戶改招標出售

星星地產旗下元朗雨後，周一(5日)修訂價單，將價單8號中的26樓D，改以招標形式出售。該單位實用面積909方呎，屬三房間隔，連109方呎平台及803方呎平台，原本定價約2,078.5萬元，呎價約22,866元。