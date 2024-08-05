國際「聰明錢」轉掃中國股債　華債券基金規模創新高

儘管上季中國經濟增速不及預期，但近日連場重要會議當局均開宗明義，要加大宏觀調控力度，過去兩周內更針對國內需求不足的經濟痛點密集出招，難怪人民幣債市成為資金搶攻投資對象。近日中國長期國債的孳息率更屢屢破底，周一(5日)10年期國債孳息率曾見約2.099厘的新低。投行高盛數據顯示，被視為市場「聰明錢」的對沖基金正湧入中國市場。

外媒日前引用高盛顯示的機構經紀數據資料，截至8月2日止的一周，對沖基金連續第三周減持全球股票，當中主要由於對北美股票的淨賣盤超過對其他地區的淨買盤。反觀亞洲新興市場，成為過去一周淨買入最多的地區，並主要為平淡倉所推動。該行又提及，中國股票在過去3周首次轉錄淨買入，也是近兩個月來淨吸資最多的一周。

今年以來，中國債市也明顯廣受投資者追捧，內媒數據顯示，中國債券型基金規模今年第2季淨增加1.27萬億元人民幣(下同)，歷史首次突破10萬億元，達到10.43萬億元。即使上月中國人民銀行表明近期進行國債借入操作，似準備出售國債，但債市熱度並未冷卻，主因16隻規模逾200億元的債券型基金今年來均取得正收益。

超長期國債周一走勢更為強勁，10年及30年期中國國債主力合約期貨價格再度破頂，分別收報112.97及106.55元。同時，10年期國債孳息率曾跌穿2.1厘，30年期國債孳息率亦持續下滑，一度低見2.321厘。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬解釋，中國長期國債孳息率持續下行的大背景，主要是資金面偏鬆和資產荒較嚴重。為強化風險防控，預計人行將加強預期引導，確保匯率、息差和長債利率維持在合理區間。後續9月美國聯儲局降息大致已定，中國的寬貨幣政策空間進一步打開，屆時可能視情況進一步降息，對債市利率低位運行繼續形成支撐，但人行的管控意願和政府債加速發行，將擾動市場情緒。

此外，下半年開局至今，自新一輪「以舊換新」補貼計劃揭開序幕、中央企業承諾安排大規模設備更新改造投資之後，上周國務院再推出20招谷消費。溫彬相信，隨着中長期穩增長部署安排落地，各項增量政策或逐步激發政策預期。但內地經濟基本面短期內難以出現趨勢性逆轉。

一如最新出爐的財新中國7月份服務業採購經理指數(PMI)錄52.1，按月回升0.9個百分點，或顯示服務業擴張速度加快。惟服務業景氣度上升，不足抵銷製造業景氣度下降的拖累，7月財新中國綜合PMI回落1.6個百分點至51.2，為9個月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月行業價格水平依然較低迷，尤其是銷售價格處於低位，企業盈利空間受到進一步擠壓，市場樂觀情緒雖略有反彈，但仍處於低位。以7月服務業經營預期指數為例，仍是2020年4月來次低，可見部分服務類企業擔心未來一年經濟環境可能轉弱，令需求受挫。