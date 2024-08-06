東方日報B1：全球冧市　日股見熊

環球股市承接上周跌勢，周一(5日)更上演「黑色星期一」！隨着市場憂慮美國經濟出現硬着陸，減息壓力大增，加上日本啟動貨幣政策正常化，美日息差收窄，不利套息交易，引發大量日圓拆倉潮，全球資產大洗牌！亞洲股市繼續高台跳水，「直插冇水花」，日、韓股市均曾跌停，日經平均指數周一收市勁跌4,451點，創史上最大單日下跌點數，估詁8月以來日股市值累計已蒸發約10萬億港元。分析更預料短期環球金融市場震盪未完！

日經指數期貨及東證指數期貨大跌市一度觸發「熔斷機制」，其中前者是自2016年6月24日英國決定脫歐以來再次啟動。南韓證券交易所周一同樣啟動熔斷機制，交易一度暫停20分鐘，是4年來首次觸發相關機制。首爾綜合指數收市則跌234點或8.77%，創2008年10月以來最大單日跌幅，報2,441點。

鄰近的台灣股市，加權指數收跌1,807點或8.35%，創史上最大下跌點數及跌幅。至於歐洲及美股周一早段亦跟大隊繼續向下沉，道指曾跌1,237點，報38,499點；標指曾跌227點，報5,119點；納指曾跌1,067點，報15,708點。高盛指對沖基金連續8周淨賣出美股，增持ETF淡倉規模創一年單周最大。

數據顯示，日經平均指數目前已較7月11日創下的歷史高位回調逾25%，已陷入「技術上熊市」，年來升幅亦已全數蒸發。聚焦個股表現，一眾銀行股滿盤皆落索，其中三菱日聯金融收市大跌17.84%，報1,245.5日圓；瑞穗金融則跌19.71%，報2,452日圓。

另邊廂，作為台灣加權指數最大權重股的台積電股價，周一跌至815元新台幣，跌幅達9.75%。台灣證券交易所周一下午收市後召開記招，稱必要時會採取各項穩定市場措施，但目前還沒有具體措施要推出；又強調台股基本面依然穩健，他們非常密切關注股市波動。

值得留意的是，港股成交按日多逾34%至1,350億元，其中「北水南下」淨流入13.87億元，沽空比率為15%，反映估值長期低迷的港股，刻下獲利沽壓反而相對細，且環球大跌市下交投反大增，可能有資金流入抄底，表現與近年一直以強勢示人的日、台、美等股市，如今淪為大戶沽貨套現的「提款機」，形成頗大對比。

人稱「英Sir」的黃國英資產管理創始人黃國英認為，現時環球股市之所以大動盪，主因是市場預期美國經濟即將出現硬着陸而非軟着陸，所以建議投資者要迴避銀行、資源、非必需消費股，因前者擔心息差問題，後兩者則憂慮需求下跌。他又提及，在此情況下，有「大笨象」之稱的滙控後續表現或未必如早前般硬淨。

至於日圓息差交易拆倉急增，如何左右美股去向？他認為考慮到標指近期跌幅不算大，今年計仍錄逾10%升幅，所以估計標指「癲起上嚟要再跌多啲絕對唔難」，標指一旦跌至5,000點之下，就要留意「市場捱唔捱得到」；認為投資者要「視乎自己持倉多定少」，較多的話就減一減倉轉持現金先行迴避。