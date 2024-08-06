【東方日報產評】環球跌市不意外　泡沫爆破早晚來

從美國與日本貨幣政策醞釀逆轉而觸發的環球金融大跌市終於揭開序幕，近年遭大量外資炒上的日股，自上周宣布加息後猶如坐上「跳樓機」，日經平均指數從上月歷史高位42,426點，跌至昨日低位見31,156點，不足一個月跌11,270點，昨更曾現熔斷，「牛市」瞬間變「熊市」，對於成熟股市而言絕不尋常，由巨量套息交易平倉引發的拋售潮只怕尚未完結。顯然，日本加息惹來美國「割韭菜」，美股雖難免調整，但大選前未必會入熊市，反觀資產泡沫爆破後的日股如何善後，一眾亞洲與新興市場如何自保，就要拭目以待。

今年以來，日本維持超低息貨幣政策下，日圓匯價一直捱貶，大量資金流入日本股市炒作，日股迭創新高，大有「上帝要你滅亡，必先令你瘋狂」之感。事實上，日本通脹已達政策目標，日本央行能動用外匯儲備干預日圓跌勢的資源有限，貨幣政策正常化本就在倒數。

這些年日本政府大量印鈔，並未有大幅推高通脹，直至近年日本物價才略有回升，皆因日本政府所印的銀紙並非流入實體經濟，而是被華爾街和日本財團大肆湧入加日圓槓桿操作，將新增的日圓供應套走到海外投資牟利，不少流到亞洲及新興市場。

如今美國的就業數據顯示減息壓力加大，同時日本又作出加息決定，並清楚預告今年尚會有加息行動，美日息差預期收窄，巨量套息交易活動需要覓退場，引發近日環球金、股、匯、債、商品及加密貨幣市場大幅波動。日股已被「煲爆」，大量投往亞洲與新興市場的資金須回流日本，也令這些市場持續動盪。近年同樣升得多、如今跌得痛的台灣、南韓股市都是例子。市場愈是波動，資金短期避險離不開具高流動性特質的美債市場，也就再一次完美示範美元霸權如何「割韭菜」！

日股加息，股市急挫，引發巨量拆倉盤震散環球金融市場，並不讓人意外，只是遇上美國經濟數據轉差，減息壓力大增，放大震盪的威力。資金最關心的，除了是這場震盪尚會維持多久外，自然也關心到底全球資產大洗牌過後，誰是贏家，誰是輸家。

重創後經濟手尾長、翻身無期的自然是輸家，這好可能就是啟動加息周期的日本。至於贏家，過去美國在「煲爆」其他市場收割，「回血」後往往經濟都繼續安好，發債不愁出路。可今次不同的是，市場正醞釀資金新出路，就是估值低迷、增長前景又相對具能見度的中國市場。昨日中、港市場在環球大跌市中表現相對硬淨，若短期在環球金融市場持續波動下，中國資產維持相對穩定的表現，相信不難吸引部分資金流入停泊「避風頭」。能否藉此機會推出更多利好措施穩經濟、強信心，化危為機助中國資產價格翻身，就看內地當局應對這場資金戰的能耐。

市場有如鐘擺，資金跟紅頂白，資產泡沫化，物極必反。平常心看待市場變化，保留實力是最重要，耐心觀察資金流變化，部署下一新周期到臨！