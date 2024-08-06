林嘉麒：恐慌情緒突襲全球股市　不宜撈底？

環球股市周一經歷股災式冧市，日經平均指數單日大跌4,451點，跌幅超過一成，同時創日本股市歷史上最大單日跌幅，近3個交易日累跌近20%。東證指數(TOPIX)收跌12.23%，創1987年以來最大單日跌幅，盤中多次觸發熔斷機制。亞太地區其他股市亦受拖累，南韓綜合指數及台灣加權指數齊瀉逾8%，新加坡及馬來西亞股市亦跌逾4%。

日圓轉強是跌市元兇，日圓的強勢並不是第一天出現，惟日圓兌每美元在昨日中午後由146開始短時間升至141的速度十分嚇人。跌市時，投資者往往是特別恐慌，恐慌情緒下容易造成不理性的交易行為，恐慌性拋售就會出現，亦因此促使資產價格短時間內變得特別不正常。

日圓拆倉成跌市藥引

不過，今次單純是恐慌性拋售抑或跌得有道理？上周三日本央行意外地加息，而美國聯儲局上周四亦表示最早在9月開始減息，美日息差預期收窄，日圓急漲，一度升至1月以來最高水平。日圓急升，影響日本出口，令日股跌勢未止。

從前投資者可以用零息借入日圓，並將資金投資於美國，賺取5.25厘的利息。隨着日央行宣布加息至0.25厘，套息交易吸引力減低，投資者選擇平倉，減低借貸，買入日圓還款。另一方面，7月底時投資者樂觀於美國即將減息，紛紛大手買入股票，創下自2006年以來最大的按金買入頭寸，規模超過300億美元，而隨着日股接連跌下挫，這部分投資者不得不平倉。日圓拆倉潮下，要錢不要貨，懶理是優質股還是潛力股一樣被大幅拋售，由於清倉也需要時間，大跌情況可能會維持好幾日。

問題是，今次應否「別人恐懼時我貪婪」？答案是否定的。美國7月非農就業數據遠差於預期，而且失業率升至4.3%創近3年新高，引起投資者對經濟衰退的擔憂。儘管隔夜指數交換利率(OIS)在資料發布後變得更加「鴿」派，預計9月降息0.44厘，至年底累計降息幅度約為1.17厘。然而，減息預期未能穩住投資者情緒，更有重量級經濟人物說9月減息太遲了。

早前曾詳述了近幾次減息周期，聯儲局的減息行為是「預防性減息」，是需要在經濟衰退前出手，一旦衰退出現，而當局未減息，那麼對於經濟的傷害是非常大的。近日「薩姆規則」成為熱搜，所謂「薩姆規則」，即失業率3個月平均值比過去12個月低位高出0.5個百分點時，意味經濟已處於衰退狀態。

美股調整未完勿貪婪

按照美國最新情況計算，5月及6月失業率分別報3.96%及4.05%，7月失業率升至4.3%，已較低位高出0.5個百分點，即已觸發「薩姆規則」及技術上陷入衰退。該規則被指準確度是100%，主因自1950年以來，在11次美國經濟衰退中，有關理論全部獲得印證。

若從股市方面觀察，在歷次發生經濟衰退時，美股都錄得不小跌幅，其中以2008年衰退最為嚴重，股市最大跌幅達55%；1980年衰退幅度最小，股市最大跌幅亦達16%。美國是否陷入衰退，暫未能確定，但美股累積升幅多，而且時間長，是鐵一般的事實。更何況，見頂後的調整不可能在幾天內完成，以納指為例，2021年11月當時高位16,212點，納指要到差不多在一年後的2022年10月才見底。心急買美股？不如食下花生先啦！

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)