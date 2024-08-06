廖嘉豪：減息周期開始階段　美股、債、匯表現

美股上周仍延續廣泛好轉迹象，截至8月2日一周及一個月表現中，11個標普500子行業分別有5個及7個錄得正回報，而一周及一個月錄得正回報同時跑贏大市的子行業分別有5個及7個。美股雖或有整固壓力，但上周提及的減息、大選、盈利廣泛復甦及第四季季節性利好因素仍在，股市回調或仍是低吸機會。

上周聯儲局如市場預期維持息率不變，會後聲明的指引沒變，但鮑威爾在記者會上明確表示，聯儲局官員的基本情景是在臨近的9月會議上開始減息。為應對勞動力市場弱勢，花旗分析員最新預期聯儲局將在9月開始連減7次息共2.25厘，終端利率區間在2025年6月達3至3.25% ，先分別在9月及11月各減0.5厘，然後由今年12月至明年6月的每次議息會議各減0.25厘。減息周期臨近，本周為讀者整理美國股、債、匯及貴金屬資產由1987年以來7個減息周期期間，圍繞開始減息前後的表現。

美國國債的正回報在步入減息周期時和減息周期開始後最穩定，在七次減息周期的正回報一致性最高，因此聯儲局減息前和開始減息時投資美國國債或似合理。整體美國國債由首次減息前一個月至減息後一個月的回報中位數約4%，其後亦一直穩定走高。我們繼續認為投資者可將整個固定收益投資組合的期限維持在約5至6年左右。

當開始減息時，中年期美國國收益率下跌幅度應大過較長期美國國債，而過去數月中年期債券收益率跌幅已超過長期債券，導致收益率曲線斜率更加正向。投資者或可考慮持有中年期的投資級別企業債為核心定息工具。

標普500指數在首次減息前的四個月內一般區間上落，首次減息後的七個月升幅中位數約12%。目前通脹放緩，尤其勞工成本下降或利好企業盈利，截至8月2日當周，376間已公佈業績的標普500指數成份股中，297間公司(約79％)以及所有子行業的盈利表現皆好過預期，整體好過預期近4.7%，經濟數據仍支持減息以及股市廣泛好轉。

貴金屬資產由首次減息前的一個月到首次減息後一個月的升幅均值和中位數皆約4至5%，但需待減息後的三至四個月才有另一輪升勢。雖然貴金屬的上升動力往往迅速消退，但往績支持在寬鬆貨幣政策周期開始時投資貴金屬資產。美元一般在步入首次減息前逐漸下跌，但最終受惠避險需求而回升。美匯指數在減息前的三個月至減息後的一個月期間跌幅中位數約5%，之後整固三個月後才明顯走高，並在接下來一年升6%以上。澳元在步入首次減息時跌約4至8%，但之後在美匯指數仍在橫行整固期間回升約8至11%，待避險情緒推升美元才結束升勢。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪