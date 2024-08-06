百勝中國第2季多賺7.6%　首席財務官請辭

第2季度總收入按年增長0.94%至26.79美元，創第2季度新高。同店銷售額達去年同期的96%，同店交易量增長4%。

受惠於穩健的餐廳利潤率和管理費用的減少，第2季經營利潤率9.9%，同比提升20個基點，上半年則跌70個基點至11.4%；經營利潤增長3.5%至2.66億美元，創第2季度新高，上半年則跌5.6%至6.4億美元；核心經營利潤增長11.34%至2.75億美元，上半年升5.01%至6.71億美元。

上半年淨新增門店創紀錄達779家，門店總數15,423家。年初至今，公司向股東現金回饋近10億美元，超過2023年全年回饋金額。

公司維持2024財年目標不變，即淨新增約1,500至1,700家門店；資本支出約在7億至8.5億美元之間；以季度現金股息和股票回購形式向股東回饋創紀錄的15億美元。

另外，首席財務官楊家威以私人理由請辭，9月30日生效。集團委任首席投資官Adrian Ding為暫代首席財務官，10月1日起生效。